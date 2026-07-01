theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Business News logoBusiness News
1 Iulie 2026, 11:30
230
Copiază linkul
Link copiat

Epiese.md – KIT-uri de reparație pentru etriere de frână Ⓟ

Pe Epiese.md găsiți o gamă variată de KIT-uri de reparație pentru etrierele de frână pentru diverse vehicule , fie ele comerciale fie ușoare.

Epiese.md – KIT-uri de reparație pentru etriere de frână

Indiferent dacă sistemul de frânare este hidraulic sau pneumatic, vă putem ajuta să identificați și să comandați rapid piesa necesară.

Nu este obligatoriu să cunoașteți codul sau denumirea exactă a pieselor. Este suficient să contactați unul dintre specialiștii noștri, iar echipa Epiese.md vă va ajuta să identificați corect componentele de care aveți nevoie și să găsiți cea mai potrivită soluție.

Beneficiați de consultanță oferită de specialiști cu experiență practică și teoretică în exploatarea, întreținerea și reparația tuturor tipurilor de vehicule ,chiar a remorcilor și semiremorcilor . Ne implicăm în fiecare comandă și oferim suport pe tot parcursul procesului de achiziție.

Contacte:

telefon: +37367107003 

WhatsApp/Telegram/Viber: +37379601075

e-mail: truckconstructsrl@gmail.com

Republica Moldova, municipiul Chișinău, șoseaua Muncești 62

Sursă
Business News logoBusiness News
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici