Energ.md: Cum poate o afacere să reducă costurile cu energia electrică

Creșterea prețurilor la energia electrică pune presiune pe bugetele companiilor, dar există soluții concrete. Energ.md vine cu un sistem complet pentru un consum de energie mai eficient și mai predictibil.

Pentru multe întreprinderi, energia electrică a devenit unul dintre cele mai imprevizibile capitole de cheltuieli. Fluctuațiile prețurilor de pe piață, creșterea costurilor de producție și a cheltuielilor logistice determină companiile să caute nu doar modalități de economisire, ci și instrumente care să le permită o gestionare mai eficientă a consumului de energie.

Una dintre aceste soluții este reprezentată de sistemele de stocare a energiei (BESS). Acestea permit acumularea energiei electrice în perioadele în care prețul este mai redus și utilizarea ei atunci când întreprinderea are cu adevărat nevoie. Astfel, dependența de fluctuațiile pieței scade, iar costurile devin mai ușor de prevăzut.

Reprezentanții ENERG.MD consideră că, în prezent, nu mai este vorba doar despre instalarea unor echipamente, ci despre adoptarea unui nou model de gestionare a consumului de energie.

„Nu livrăm doar instalarea unui container cu baterii, ci o soluție completă care include echipamente, montaj, racordare și, cel mai important, furnizarea energiei electrice. În calitate de trader licențiat, ENERG.MD asigură zilnic încărcarea sistemului la cel mai avantajos preț disponibil pe piață. Astfel, clientul nu mai este nevoit să urmărească fluctuațiile tarifelor, ci utilizează energia atunci când are nevoie de ea”, afirmă directorul general ENERG.MD, Ion Țurcan.

Spre deosebire de abordarea tradițională, în care întreprinderea este nevoită să coordoneze separat proiectarea, racordarea și mentenanța sistemului, ENERG.MD gestionează întregul proiect – de la analiza consumului de energie și elaborarea studiului tehnico-economic până la punerea în funcțiune, deservirea tehnică și furnizarea ulterioară a energiei electrice.

Soluția este destinată în special întreprinderilor cu un consum ridicat de energie, precum companii de producție, centre logistice, centre comerciale, întreprinderi agricole și unități din industria ospitalității. Pe lângă reducerea costurilor, sistemul de stocare asigură alimentarea de rezervă în cazul întreruperilor din rețea, contribuind la evitarea opririlor de producție și a timpilor morți.

ENERG.MD dezvoltă soluții în domeniul energiei regenerabile din 2022. În această perioadă, compania a implementat peste 150 de proiecte de diferite dimensiuni – de la centrale fotovoltaice rezidențiale până la proiecte industriale. În prezent, portofoliul include construcția centralelor fotovoltaice, sisteme BESS, turbine eoliene și servicii de trader licențiat pentru furnizarea energiei electrice.

„Scopul este nu doar instalarea echipamentelor, ci oferirea unui model de alimentare cu energie clar, predictibil și eficient. ENERG.MD rămâne alături de client și după finalizarea proiectului, asigurând atât furnizarea energiei, cât și suportul tehnic necesar”, subliniază Ion Țurcan.

Mai multe informații despre modul de funcționare a sistemelor de stocare a energiei și despre modelul propus de alimentare cu energie sunt disponibile în articolul publicat anterior. Lista completă a soluțiilor ENERG.MD poate fi consultată pe site-ul oficial al companiei.