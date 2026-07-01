Emci: Producătorul turc de stâlpi de iluminat și-a deschis în Republica Moldova Ⓟ

Compania Emci, un important producător turc de stâlpi și sisteme de iluminat stradal, a intrat pe piața din Republica Moldova.

Statutul de producător cu ciclu complet permite companiei să asigure cele mai înalte standarde de calitate și să ofere clienților soluții flexibile „direct de la sursă”.



În iulie 2025, EMCI și-a deschis reprezentanța oficială la Chișinău, aducând pe piața moldovenească o experiență vastă în fabricarea industrială a structurilor metalice. Fondată în 2013 la Ankara, compania a parcurs drumul de la o întreprindere locală la un jucător internațional cu unități proprii de producție în Turcia și Georgia. Astăzi, produsele fabricii sunt livrate în țări din Europa, Asia, Africa și Orientul Mijlociu.



Producătorul — baza încrederii



Principalul avantaj EMCI constă în faptul că este un producător direct, nu un intermediar. Liniile de producție proprii și procesele bine stabilite permit companiei să controleze fiecare etapă a creării produsului: de la proiectare până la livrarea articolului finit.



Prețuri competitive: Absența adaosurilor comerciale ale intermediarilor și optimizarea costurilor de producție fac produsele fabricii extrem de avantajoase pentru clienți.

Flexibilitate în producție: Este posibilă fabricarea structurilor conform desenelor individuale ale clientului, ceea ce este esențial pentru proiectele complexe de infrastructură.

Viteză de implementare: Conexiunea directă între consultanță și lansarea produsului în secția de producție reduce semnificativ timpul de așteptare a comenzii.



Standarde și capacități



Capacitățile de producție EMCI permit fabricarea unei game largi de produse: de la stâlpi standard pentru iluminat stradal și rutier sau catarge din oțel inoxidabil, până la structuri complexe pentru turbine eoliene, iluminatul stadioanelor și stâlpi pentru sistemele de supraveghere video.

Calitatea produselor este confirmată prin standarde internaționale:

Producția respectă standardele TSE și EN 40 (standard european de siguranță pentru stâlpii de iluminat).

Galvanizarea la cald se realizează conform standardului TS 914, ceea ce garantează durabilitatea structurilor.

La proiectare, sunt luate în calcul sarcinile specifice de vânt pentru fiecare obiect în parte.

O dovadă clară a fiabilității soluțiilor EMCI în Moldova este deja cel mai mare centru comercial din țară — PORT MALL din Chișinău, unde întreg teritoriul este iluminat cu ajutorul stâlpilor produși de fabrica turcească.



Contacte

Pentru a obține o consultație sau o ofertă comercială direct de la producător, puteți contacta oficiul companiei din Chișinău (sectorul Botanica):

Telefon: +373 685 60 910

Email: info@emci.md