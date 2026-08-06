Element Stil a început construcția unei grădinițe moderne în Durlești Ⓟ

Problema lipsei infrastructurii sociale în suburbiile cu o creștere rapidă ale capitalei este mai acută ca niciodată.

În timp ce mulți dezvoltatori se concentrează exclusiv pe construirea de spații locative, compania Element Stil demonstrează că o abordare responsabilă față de construcții poate schimba radical calitatea vieții.

Nu este un secret că dezvoltarea rapidă a Chișinăului a dus la un deficit de locuri în instituțiile preșcolare. Familiile tinere, atunci când achiziționează imobile, se confruntă deseori cu faptul că în noile complexe locative lipsește cu desăvârșire infrastructura pentru copii. Ambuteiajele matinale zilnice în drum spre grădinițele din oraș au devenit o realitate dură pentru mulți părinți.

Compania Element Stil, în cadrul dezvoltării cartierului rezidențial Esterra, a decis să schimbe regulile jocului pe piața imobiliară.

În prezent, construcția proiectului emblematic – complexul locativ Esterra Park – a intrat pe ultima sută de metri și se apropie de darea în exploatare. Pe teritoriul cartierului au fost deja construite și lansate spațiile comerciale necesare, astfel încât locatarii să aibă la îndemână tot ce este mai important.

Dar vestea principală pentru această zonă este că Element Stil anunță oficial începerea construcției unei grădinițe. Acesta este un proiect mult așteptat și cu o importanță socială majoră nu doar pentru locuitorii cartierului, ci și pentru Durlești în ansamblu. Noua grădiniță corespunde celor mai stricte norme moderne de siguranță și ergonomie. Proiectul prevede dotări de ultimă generație, zone de joacă spațioase și o abordare inovatoare a organizării spațiului pentru dezvoltarea armonioasă a celor mici.

Pentru viitorii rezidenți ai Esterra Park și ai întregului cartier Esterra, acest lucru înseamnă un aspect esențial: nu mai este nevoie să piardă ore întregi pe drum. Acum poți să-ți duci copilul într-o grădiniță modernă, sigură și frumoasă, amplasată chiar pe teritoriul cartierului. Aceasta este o investiție în liniștea părinților și în copilăria fericită a micilor locuitori.

Complexul locativ Esterra Park se pregătește pentru darea în exploatare, iar în prezent au mai rămas în vânzare ultimele apartamente. Aceasta este o șansă unică de a deveni parte a unei comunități bine gândite, unde dezvoltatorul are cu adevărat grijă de viitorul locatarilor săi.

Pentru a afla mai multe despre proiect, a programa o vizită și a rezerva unul dintre ultimele apartamente, contactați departamentul de vânzări la numărul de telefon: +373 68 020 003