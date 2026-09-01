theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eden
16 Septembrie 2026, 09:00
124
Copiază linkul
Link copiat

Eden: Orașul iubit. O casă nouă. Un avantaj deosebit Ⓟ

Cu ocazia Hramului Orașului, la achitare integrală vă oferim o reducere de 10% la achiziția unui apartament în complexul rezidențial Eden Botanica.

Eden: Orașul iubit. O casă nouă. Un avantaj deosebit

Ferestre panoramice, fațade moderne, curte interioară și parcare subterană — un spațiu în care fiecare detaliu este gândit pentru confortul dumneavoastră. 

Eden: Orașul iubit. O casă nouă. Un avantaj deosebitImaginați-vă diminețile într-un apartament luminos, serile plăcute alături de cei dragi și bucuria de a reveni acasă. Aici, visul unei locuințe noi poate deveni realitate.

Eden: Orașul iubit. O casă nouă. Un avantaj deosebitReducerea de 10% înseamnă economii considerabile, pe care le puteți investi în renovare, mobilier și amenajarea interiorului mult dorit. Dacă sunteți de ceva timp în căutarea unui apartament la Botanica, acum este momentul să faceți următorul pas. 

Sunați-ne +373 61 11 11 17 pentru a afla detaliile promoției și a vă alege viitoarea locuință!

www.eden.md

Eden: Orașul iubit. O casă nouă. Un avantaj deosebit

Eden: Orașul iubit. O casă nouă. Un avantaj deosebit

Sursă
eden
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici