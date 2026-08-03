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eden
3 August 2026, 09:30
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Eden: O investiție care devine tot mai valoroasă cu fiecare etapă a construcției Ⓟ

Imobiliarele rămân una dintre cele mai sigure modalități de a vă păstra capitalul, iar un apartament într-un complex rezidențial modern este un activ care poate genera valoare și siguranță pe termen lung.

Eden: O investiție care devine tot mai valoroasă cu fiecare etapă a construcției

Complexul rezidențial Eden, situat în sectorul Botanica, îmbină o locație bine cotată, construcția de calitate și arhitectura contemporană. Astfel de proiecte sunt mereu solicitate atât de cumpărători, cât și de chiriași, iar valoarea lor crește, de regulă, pe măsură ce construcția avansează și după darea în exploatare.

Eden: O investiție care devine tot mai valoroasă cu fiecare etapă a construcției

Alegând astăzi un apartament în Eden, investiți nu doar într-o locuință confortabilă, ci și într-un activ cu un potențial real de creștere. În viitor îl puteți transforma în casa dumneavoastră, îl puteți oferi spre închiriere sau îl puteți revinde la o valoare mai mare.

Eden: O investiție care devine tot mai valoroasă cu fiecare etapă a construcției

De ce investitorii aleg Eden?

amplasare într-o zonă cu infrastructură dezvoltată;

arhitectură modernă și compartimentări bine gândite;

materiale de construcție de calitate și un nivel ridicat de confort;

parcare subterană și teritoriu amenajat;

dezvoltator de încredere și condiții transparente de achiziție.

Eden: O investiție care devine tot mai valoroasă cu fiecare etapă a construcției

Cel mai bun moment pentru a investi într-un apartament este înainte de finalizarea construcției, când aveți cea mai largă alegere de planimetrii, iar potențialul investițional al locuinței este maxim.

Eden – investiția care lucrează pentru viitorul dumneavoastră încă de astăzi.

Contactați-ne și vă vom ajuta să alegeți apartamentul care va deveni un activ valoros pentru dumneavoastră.

+373 61 11 11 17

www.eden.md

Eden: O investiție care devine tot mai valoroasă cu fiecare etapă a construcției

Eden: O investiție care devine tot mai valoroasă cu fiecare etapă a construcției

Sursă
eden
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