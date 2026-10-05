EcoVoucher: Familia Comendant din Chișinău și-a înlocuit mașina de spălat și economisește la factura de energie Ⓟ

Familia Comendant din Chișinău, cu trei copii, și-a înlocuit mașina de spălat cu un model modern și eficient energetic, cu sprijin oferit prin Programul de Vouchere pentru Electrocasnice (EcoVoucher).

Noul aparat are un consum redus de energie, este mai încăpător și răspunde mai bine necesităților unei familii numeroase.

Programul guvernamental EcoVoucher, este sprijinit financiar de Uniunea Europeană și oferă gospodăriilor eligibile posibilitatea de a înlocui electrocasnicele vechi cu aparate mai eficiente energetic.

„Am primit SMS și e-mail și am citit e-mailul de câteva ori, ca să verific dacă este real și să nu fie o tentativă de fraudă. După ce am verificat informația, am început să mă uit pe site-urile magazinelor participante și să caut un model care să fie potrivit și ca preț, chiar și cu EcoVoucher”, povestește Cornel Comendant.

Programul permite alegerea între o mașină de spălat și un frigider. Familia a optat pentru înlocuirea mașinii de spălat și a căutat un model potrivit pentru necesitățile gospodăriei.

După ce a ales electrocasnicul, familia Comendant s-a adresat magazinului pentru a afla cum poate utiliza voucherul. Pentru achiziție au fost solicitate fotografia aparatului vechi și actul de identitate, iar documentele au fost perfectate de reprezentantul magazinului.

„Am întrebat cum pot cumpăra cu EcoVoucher. Mi-au cerut fotografia mașinii vechi și actul de identitate. Managerul a făcut documentele foarte rapid. Apoi, am stabilit livrarea și preluarea mașinii vechi. În ziua convenită, au venit, au adus mașina nouă și au făcut schimbarea”, explică beneficiarul.

Pentru familia Comendant, unul dintre principalele avantaje ale noului aparat este eficiența energetică. Mașina de spălat este mai modernă, mai încăpătoare și consumă mai puțină energie.

Gospodăria consumă lunar câteva sute de kWh de energie electrică, iar valoarea facturii a ajuns, în unele luni, la 1.800-2.000 de lei. Noul aparat permite și monitorizarea consumului de energie, astfel încât familia poate urmări datele direct de pe telefon.

„Este incomparabil mai eficientă. Este mai spațioasă. Ce spălam înainte în două ture, acum pot spăla într-o singură tură. Este un aparat smart și îmi arată consumul pe telefon. Pot să văd, de exemplu, că pentru câteva zeci de spălări consumul a fost de câțiva kWh”, spune Cornel Comendant.

Pentru o familie cu trei copii trecerea la un aparat cu o capacitate mai mare și un consum redus de energie înseamnă mai mult confort în utilizarea de zi cu zi și o utilizare mai eficientă a energiei.

În cazul familiei Comendant, voucherul de 6 mii de lei a acoperit 60% din costul mașinii de spălat, restul sumei fiind contribuția proprie. Sprijinul a făcut posibilă alegerea unui model mai performant, pentru care familia ar fi trebuit să aloce o sumă mai mare din buget.

„Cu EcoVoucher-ul mi-a permis să fac o cheltuială mai mare decât aș fi putut face în mod obișnuit pentru schimbarea mașinii de spălat. Practic, am putut să aleg exact modelul pe care îl căutam”, relatează Cornel Comendant.

Familia consideră că programul EcoVoucher este util pentru gospodării, deoarece oferă un sprijin direct pentru procurarea electrocasnicelor eficiente energetic.

„Mi se pare unul dintre cele mai utile programe, în special pentru utilizatorii casnici. Sunt multe programe care se adresează antreprenorilor sau unor categorii specifice, iar pentru utilizatorii casnici sunt mai puține. Eu am participat și am primit ceea ce mi-am dorit. Din punctul meu de vedere, este un program bun și util”, a mai relatat Cornel Comendant.

Ce oferă programul EcoVoucher?

Programul EcoVoucher oferă gospodăriilor eligibile sprijin financiar pentru procurarea electrocasnicelor eficiente energetic. Un voucher de până la 6.000 de lei poate acoperi până la 70% din costul unui frigider (clasele A–D) sau al unei mașini de spălat rufe (clasa A). Astfel, beneficiarii pot opta pentru electrocasnice de calitate, care combină eficiența energetică cu durabilitatea și respectă standardele europene. Echipamentul vechi este preluat gratuit pentru reciclare.

Prioritate în acordarea voucherelor au familiile cu doi sau mai mulți copii, persoanele cu vulnerabilitate severă, gospodăriile în care locuiesc două persoane cu vârsta de peste 63 de ani.

Programul de Vouchere pentru Electrocasnice este dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Ediția curentă este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M), implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Ediția curentă a Programului este finanțată de Uniunea Europeană.