A devenit o extensie a locuinței, un loc pentru cafeaua de dimineață, pentru seri cu familia, pentru o zonă de relaxare sau chiar pentru un spațiu funcțional lângă restaurant, cafenea ori pensiune.

În Chișinău și în suburbii, tot mai multe case sunt gândite cu zone exterioare amenajate mai atent. Oamenii nu mai caută doar „să acopere terasa”, ci vor confort, umbră, protecție împotriva ploii, materiale care rezistă și un design care se potrivește cu arhitectura casei.

Problema apare atunci când terasa este făcută în grabă, cu materiale alese doar după preț. La început poate arăta bine, dar după câteva sezoane apar infiltrații, deformări, rugină, zgomot la vânt sau spații care nu mai pot fi folosite atunci când plouă sau bate soarele prea puternic.

Greșeala frecventă: terasa este tratată ca un detaliu, nu ca o investiție

O terasă bună trebuie gândită ca parte din casă. Contează orientarea față de soare, sistemul de acoperire, pardoseala, închiderea laterală, scurgerea apei, rezistența la vânt și modul în care spațiul va fi folosit în fiecare sezon.

Dacă aceste detalii sunt ignorate, terasa poate deveni rapid un loc frumos doar în fotografii, dar incomod în realitate. Vara poate fi prea cald, toamna poate intra ploaia, iar iarna materialele slabe pot ceda mai repede decât te aștepți.

De aceea, tot mai mulți proprietari caută soluții complete pentru terase în Chișinău, unde proiectarea, măsurările și montajul sunt gândite împreună, nu separat.

Pergolele bioclimatice schimbă modul în care este folosită terasa

Una dintre cele mai căutate soluții pentru terase moderne este pergola bioclimatică. Spre deosebire de o copertină simplă, aceasta permite controlul luminii și al ventilației prin lamele orientabile. Practic, poți regla cât soare intră pe terasă și câtă umbră ai nevoie, în funcție de vreme și de momentul zilei.

Pentru case, pergola aduce confort și un aspect modern. Pentru restaurante sau spații comerciale, poate însemna mai multe locuri utilizabile, chiar și atunci când vremea nu este perfectă. O terasă bine acoperită poate fi folosită mai mult timp pe parcursul anului, nu doar în zilele ideale de vară.

În plus, pergola poate fi completată cu sisteme laterale, geamuri glisante sau rulouri ZIP, astfel încât spațiul să devină mai protejat și mai practic.

Sisteme ZIP, geamuri glisante și decking WPC: detaliile care fac diferența

O terasă modernă nu înseamnă doar acoperiș. Contează și protecția laterală, pardoseala și finisajele. Sistemele ZIP sunt folosite pentru protecție împotriva soarelui, vântului și insectelor, fiind o alegere bună pentru terase, ferestre mari și spații expuse.

Geamurile glisante sau sistemele de tip ghilotină pot transforma terasa într-un spațiu mai confortabil, cu lumină naturală și protecție mai bună în zilele reci sau ploioase. Pentru proprietarii care vor să folosească terasa mai mult timp pe an, aceste soluții sunt foarte importante.

La nivel de pardoseală, deckingul WPC este tot mai popular pentru că oferă un aspect cald, asemănător lemnului, dar cu întreținere mai simplă. Este folosit pentru terase, balcoane, zone lângă piscină sau spații comerciale unde se dorește un finisaj modern și rezistent.

De ce Econom LuxGrup poate fi o alegere bună

Când alegi o companie pentru amenajarea terasei, nu contează doar prețul. Contează dacă echipa poate vedea proiectul complet: de la măsurări și recomandări tehnice până la montaj și finisaje. O terasă modernă combină mai multe elemente, iar dacă acestea nu sunt compatibile între ele, rezultatul poate fi slab.

Econom LuxGrup oferă soluții pentru pergole bioclimatice, pergole din PVC, sisteme ZIP, geamuri și uși glisante, decking WPC, siding, balustrade din sticlă și alte lucrări pentru exterior. Acest lucru este util pentru proprietarii care nu vor să caute separat mai multe echipe pentru fiecare etapă a proiectului.

Pentru cei care vor o terasă acoperită, confortabilă și adaptată la vremea din Moldova, soluțiile de pergole bioclimatice în Chișinău și Moldova pot fi o variantă potrivită, mai ales dacă se dorește control mai bun asupra luminii, umbrei și ventilației.

Ce trebuie să verifici înainte să începi proiectul

Înainte să alegi materialele, este bine să stabilești cum vrei să folosești terasa. Va fi doar un loc de relaxare vara sau vrei să o folosești și primăvara/toamna? Ai nevoie de umbră, protecție la ploaie, închidere laterală, pardoseală rezistentă sau balustrade moderne?

Contează și stilul casei. O pergolă, o balustradă din sticlă sau o pardoseală WPC trebuie să se integreze natural în arhitectură, nu să pară adăugate la întâmplare. O soluție bună trebuie să fie practică, dar și estetică.

La fel de important este montajul. Chiar și materialele bune pot crea probleme dacă sunt instalate greșit. De aceea, măsurările, structura, sistemele de prindere și detaliile tehnice trebuie tratate serios.

O terasă bine făcută schimbă felul în care folosești casa

O terasă modernă nu este doar un element decorativ. Este un spațiu care poate aduce mai mult confort, mai multă valoare casei și mai multe momente petrecute afară. Diferența dintre o terasă simplă și una bine gândită se vede în fiecare zi: când ai umbră vara, protecție la ploaie, pardoseală plăcută și un design care se potrivește cu locuința.

De aceea, când cauți soluții pentru terase în Chișinău, nu alege doar după cel mai mic preț. Verifică materialele, experiența echipei, serviciile oferite și modul în care este gândit proiectul. O terasă făcută corect nu trebuie reparată după primul sezon, ci trebuie să rămână frumoasă și practică ani la rând.

Material pregătit pentru publicare cu suportul iCode.md.