E timpul pentru un upgrade rafinat: Ofertă unică pentru gama Volvo cu un avantaj de până la 12.500 de euro Ⓟ

Centrul auto oficial Volvo Cars Moldova | DAAC-Hermes vă invită să descoperiți lumea SUV-urilor premium suedeze, unde tehnologiile dedicate grijii pentru oameni se îmbină perfect cu o estetică excepțională.

Chiar acum, vă propunem să experimentați un nou nivel al luxului discret în condiții speciale: avantajul direct pentru client la achiziția automobilelor din stocul nostru special atinge valoarea de 12.500 euro. Faceți un pas spre confortul impecabil și tehnologiile create special pentru viața dumneavoastră.

Filosofia brandului — Volvo For Life — reprezintă tehnologii avansate care au grijă de oameni, protejându-i și permițându-le să nu fie distrași de la ceea ce este cu adevărat important în viață.

SUV-urile Volvo oferă șoferului și pasagerilor un confort profund și conștient, transformând orice călătorie într-o experiență de relaxare.

Servicii native Google:Beneficiați de Google Maps, Google Assistant și de orice aplicații descărcate din Google Play Store, cu trafic de date nelimitat timp de patru ani.

Aplicația Volvo Cars App:Încălziți sau răciți habitaclul înainte de a urca în mașină, inclusiv încălzirea scaunelor și a volanului. De asemenea, puteți activa ciclul de purificare a aerului pentru a împrospăta atmosfera din salon înainte de călătorie.

Sunet live de sală de concert:Sistemele acustice legendare premium Harman Kardon șiBowers & Wilkinsreproduc cu o acuratețe maximă puritatea și profunzimea sunetului renumitei Săli de Concerte din Göteborg, direct în habitaclu.

Condițiile comerciale deosebite ale campaniei se aplică motorizărilor de înaltă tehnologie pentru vehiculele din stoc (anul modelului 2026):

Prețuri de pornire speciale pentru cele mai solicitate modele:

Volvo XC40 Mild Hybrid — SUV premium compact pentru oraș — de la 36.900 €

— SUV premium compact pentru oraș — Volvo XC60 Plug-in / Mild Hybrid — echilibrul ideal între confort și tehnologie — de la 47.800 €

— echilibrul ideal între confort și tehnologie — Volvo XC90 Plug-in / Mild Hybrid — flagship-ul de lux cu 7 locuri al gamei — de la 56.100 €

De asemenea, este disponibilă pentru comandă și familiarizare gama complet electrică de nouă generație: SUV-ul urban inovator EX30, flagship-ul electric EX90 și sedanul executiv de rafinament ES90.

Apreciați personal standardele scandinave de siguranță și lux discret. Oferta specială este valabilă în limita unui stoc special disponibil. Pentru a alege configurația ideală și a vă înregistra la un test-drive, este suficient un singur click.

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📞 Apelați la Centrul Auto: 022 578 930

📍 Adresa Volvo Cars Moldova | DAAC-Hermes: Chișinău, bulevardul Dimitrie Cantemir, 14