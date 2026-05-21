Double Case a câștigat titlul de „Cea mai bună școală comercială” în Ucraina Ⓟ

Pentru o companie pornită din Republica Moldova, premiul vine ca o confirmare puternică. Mai ales într-un domeniu atât de competitiv precum educația financiară și investițională.

Double Case a fost apreciată pentru rezultatele obținute, dezvoltarea brandului și reputația construită în jurul programelor sale educaționale.

Organizatorii spun că procesul de selecție nu se bazează pe simple voturi online, ci pe o analiză complexă care include indicatori financiari, poziționarea pe piață, stabilitatea companiei și feedbackul real al clienților.

În cadrul evaluării, experții analizează inclusiv vizibilitatea brandului în Google, activitatea din social media, recenziile și imaginea publică a companiei. Iar regula proiectului este una dură: pentru fiecare categorie este ales un singur lider.

CEO-ul Double Case, Alexandru Ignat, spune că trofeul aparține întregii comunități construite în jurul școlii.

„Noi am pornit din Moldova cu ideea că educația financiară trebuie să fie practică, clară și accesibilă. Astăzi vedem că munca echipei noastre este apreciată și peste hotare. Pentru noi, acest premiu înseamnă încredere. Înseamnă că oamenii simt rezultatele reale ale ceea ce facem. Și cred că cea mai importantă investiție rămâne investiția în tine”, a declarat Alexandru Ignat.

Reprezentanții proiectului spun că, în ultimii ani, tot mai mulți oameni au început să caute educație financiară aplicată. Iar Double Case a crescut rapid tocmai pe acest val, dezvoltând cursuri și programe dedicate celor care vor să înțeleagă mai bine piețele financiare și instrumentele moderne de investiții.

Premiul „Вибір Країни” este acordat anual companiilor care demonstrează excelență în domeniul lor de activitate și o reputație solidă în relația cu clienții. Businessurile premiate primesc dreptul de a utiliza emblema oficială a distincției și sunt incluse în baza publică a liderilor din domeniile lor din Ucraina.

Pentru Double Case, trofeul vine într-un moment de expansiune și confirmă că un proiect educațional construit în Republica Moldova poate deveni relevant și pe piețe externe.