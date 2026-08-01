Diaspora renovează cu Ceramall: Livrare și adeziv gratuit doar în August Ⓟ

Diaspora care vine acasă în vacanță poate renova rapid, fără să piardă zile prețioase de concediu. Ceramall oferă rate fără dobândă, livrare gratuită în toată țara și adeziv cadou la cumpărăturile de gresie și faianță.

Ai doar câteva zile acasă, iar lista de reparații pare fără sfârșit. Ceramall a pregătit o ofertă specială pentru diaspora, valabilă pe durata verii, astfel încât renovarea să nu-ți consume zilele de vacanță.

Cumpărăturile de materiale „de la distanță", pe poze sau apeluri video, se termină des cu surprize neplăcute: nuanța nu se potrivește în realitate, textura pare artificială, iar cantitățile calculate de meșter sunt inexacte. O vizită fizică la showroom taie din start toate aceste riscuri - vezi, atingi și pleci cu prețul și stocul confirmate pe loc.

Concret, pachetul Ceramall pentru diaspora include trei beneficii:

Achitare în 6 rate lunare egale, cu 0% dobândă. Sistemul de alegere a gresiei și faianței se face direct în showroom, iar semnarea actelor de rate durează câteva minute, fără comisioane ascunse.

Sistemul de se face direct în showroom, iar semnarea actelor de rate durează câteva minute, fără comisioane ascunse. Livrare gratuită oriunde în Republica Moldova, pentru comenzile care depășesc 5.000 de lei. Detaliile complete despre politica de livrare gratuită arată exact cum funcționează transportul direct la poarta șantierului, indiferent de localitate.

pentru comenzile care depășesc 5.000 de lei. Detaliile complete despre arată exact cum funcționează transportul direct la poarta șantierului, indiferent de localitate. Un sac de adeziv gratuit la fiecare 5 metri pătrați de gresie sau faianță cumpărați. Pentru o suprafață de 60 mp - de exemplu o baie, o bucătărie și un hol - asta înseamnă 12 saci de adeziv oferiți fără cost suplimentar.

Stocul este fizic, disponibil imediat, în ambele showroom-uri Ceramall: pe str. Varnița 10/2 din Chișinău și pe str. Ștefan cel Mare 2 din Bălți. Echipa te ajută la fața locului să calculezi exact necesarul de materiale, indiferent dacă alegi gresie porțelanată pentru terasă, plăci de format mare pentru living sau finisaje tip lemn pentru dormitor. Pentru o primă estimare, chiar înainte de vizită, ceramall.md are și un calculator interactiv pentru necesarul de gresie și faianță.

Pentru cine ajunge acasă în această vară, planul e simplu: o vizită la Ceramall, la Chișinău sau Bălți, unde alegi modelele, semnezi actele pentru rate și pleci cu comanda pusă la punct. Restul - calculul exact, adezivul cadou, livrarea - rămâne în grija echipei Ceramall, ca zilele de concediu să rămână, în sfârșit, ale tale.

📱 Contact: 079 334 334 · info@ceramall.md

🏬 Showroom-uri Ceramall: str. Varnița 10/2, Chișinău · str. Ștefan cel Mare 2, Bălți

💻 Rețele sociale Ceramall: Facebook | Instagram

🌐 Website: www.ceramall.md