DAAC Hermes la AutoExpo 2026: Tehnologie, design și branduri care au definit atmosfera evenimentului Ⓟ

În cadrul evenimentului, standurile DAAC Hermes au atras atenția vizitatorilor prin diversitatea brandurilor prezentate, designul automobilelor și atmosfera creată în jurul noilor lansări.

Pe parcursul expoziției, publicul a avut ocazia să descopere modelele RENAULT, care au evidențiat noua direcție a brandului prin tehnologii moderne și un design tot mai expresiv. Totodată, automobilele DACIA au atras numeroși vizitatori interesați de combinația dintre funcționalitate, stil și versatilitate.

Interes aparte au stârnit și modelele ŠKODA și MAZDA, apreciate pentru confort, eleganță și experiența modernă de condus pe care o oferă. În același timp, automobilele FORD au completat expoziția prin prezența unor modele care pun accent pe performanță și caracter practic.

VOLVO a adus în prim-plan ideea de rafinament, siguranță și tehnologii orientate spre confortul fiecărei călătorii, vizitătorii evenimentului au avut posibilitatea să facă cunoștință cu cele mai noi modele VOLVO EX90 și ES90.

Una dintre vedetele principale ale evenimentului a fost LOTUS, care a atras atenția prin designul sportiv și energia specifică brandului. LOTUS a venit la eveniment cu trei modele exclusive, dar și un personaj misterioso ascuns sub casa de curse care la fel a dat tinul evenimentului!

Vizitatorii au putut descoperi, de asemenea, tehnologiile hibride NISSAN, și practicitatea brandului SUZUKI — fiecare cu propriul stil și propria viziune asupra mobilității moderne.

Cel mai bine vândut brand al anului - GEELY a prezentat una dintre cele mai largi game de modele: crossovere urbane, SUV-uri hibride și electrice, dar și modele pentru sectorul comercial.

Auto Expo 2026 a devenit, astfel, un spațiu în care automobilele au fost admirate nu doar pentru specificații, ci și pentru emoția și experiența pe care le transmit.

DAAC Hermes le mulțumește tuturor celor care au vizitat standurile companiei și au făcut parte din această experiență. În cazul în care nu ați reușit să treceți pe la acest eveniment, vă invităm să vizitați showroom-urile DAAC Hermes, pentru a primi o consultație profesionistă, dar și un test-drive.