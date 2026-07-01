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Business News logoBusiness News
29 Iulie 2026, 10:00
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Cumpărați un apartament în complexul rezidențial Milanin Durlești în condiții avantajoase Ⓟ

Complexul rezidențial modern Milanin Durlești reprezintă combinația perfectă dintre construcția de calitate, compartimentările bine gândite și un mediu urban confortabil.

Cumpărați un apartament în complexul rezidențial Milanin Durlești în condiții avantajoase

Complexul este amplasat într-o zonă liniștită și în continuă dezvoltare din Durlești, în apropierea infrastructurii necesare, a magazinelor, a instituțiilor de învățământ și a principalelor căi de acces.

Acum, achiziționarea unui apartament este mai simplă ca niciodată. Dumneavoastră alegeți perioada de achitare care vi se potrivește, iar procesul de contractare este rapid și simplu.

Creditare directă de la dezvoltator, în condiții avantajoase
Grafic individual de achitare până la finalizarea construcției sau pe o perioadă mai îndelungată
Avans începând de la 10%
Pentru perfectarea contractului este necesar doar buletinul de identitate
Compartimentări moderne și apartamente spațioase
Parcare subterană și teritoriu amenajat
Ferestre panoramice și materiale de construcție de înaltă calitate

Cumpărați un apartament în complexul rezidențial Milanin Durlești în condiții avantajoase

Nu amânați cumpărarea apartamentului pentru mai târziu. Astăzi este suficient să luați decizia, iar noi vă vom ajuta să găsim cea mai comodă variantă de plată.

Milanin Durlești — locul unde începe o viață confortabilă pentru întreaga familie.

Sunați acum: +373 (69) 888 858

www.milanin.md

Cumpărați un apartament în complexul rezidențial Milanin Durlești în condiții avantajoase

Cumpărați un apartament în complexul rezidențial Milanin Durlești în condiții avantajoase

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