Cropp: Cele mai la modă rochii pentru vara anului 2026 Ⓟ

Ani de zile, moda s-a îndepărtat de ținutele perfecte în favoarea ușurinței, confortului și hainelor care arată bine atât în ​​vacanță, cât și în ritmul cotidian al orașului.

Rochiile sunt menite să-ți ofere libertate și oportunitatea de a te simți personajul principal al propriei tale povești. Așadar, vezi ce stiluri vor domni supreme vara aceasta!

Mini vis

Dacă e vară, atunci, bineînțeles, rochiile și stilurile scurte apar din ce în ce mai des pe străzi, pe promenade și în relatările de călătorie ale prietenilor. Stilurile scurte revin în forță, inspirate de estetica anilor '90 și a începutului anilor 2000, dar într-o versiune mai rafinată. Rochiile mini nu sunt cu siguranță un element de bază al verii. Bretelele subțiri, croielile ușor mulate și materialele moi care se mișcă odată cu silueta domină. Lungimea mini se potrivește perfect vibrației estivale - arată casual, proaspăt și perfect atât pentru plimbările în oraș, cât și pentru ieșirile de seară. Din ce în ce mai mult, astfel de rochii sunt purtate cu adidași cu talpă joasă sau șlapi, dându-le o notă mai casual.

Pajiște cu model

În acest sezon, modelele de pe rochii sunt cu siguranță mici, subtile și inspirate de natură. Ați ghicit bine - vorbesc despre flori mici, distribuite neuniform pe material. Sunt inspirate mai mult de reprezentări grafice ale margaretelor, trandafirilor sau bujorilor decât de randări fotorealiste ale formelor lor. Motivele mari și detaliate sunt mai probabile pe tricouri sau hanorace – rochiile cu model rămân delicate și subtile. Poți întrerupe atmosfera lor dulce cu o jachetă de piele și cizme groase de motociclist sau poți să-ți etalezi latura feminină și să le asortezi cu balerini.

Rochii Midi: un must-have de vară

Rochiile midi sunt disponibile atât în versiuni simple, minimaliste, cât și în stiluri mai romantice, cu volane, decolteuri sau tivuri asimetrice. Versatilitatea lor le face purtabile practic oriunde – de la plimbările de zi cu zi prin oraș până la cine de vară mai elegante și întâlniri pe plajă. Stilul boho revine pe un val de nostalgie pentru începutul anilor 2000: nu doar sub formă de fuste lungi și bluze bufante cu broderii florale, ci și în rochii lejere cu volane. Gențile tote din pânză sau gențile hobo mari, amorfe, din piele ecologică maro sau bej se potrivesc perfect cu ele.

Halterneck – ce este această tendință?

Acest stil are tot atât de mulți fani, cât și detractori feroci. Un halterneck este pur și simplu un decolteu înalt, fie cu guler înalt, fie legat în jurul gâtului. Accentuează frumos umerii și spatele, scoțând în evidență și claviculele. Aceste rochii arată grozav în versiuni mini, midi și maxi, iar cel mai mare avantaj al lor este că nu necesită multe accesorii. Acest stil arată cu adevărat izbitor - chiar și într-o versiune formală, atunci când este asortat cu un sacou. Nu are nevoie de multe accesorii pentru a-i da un aspect demodat: cercei mici tip cerc, o eșarfă de păr și o brățară cu lanț. Pentru un aspect mai casual, modelele confecționate din materiale ușoare, cu panglici legate în jurul gâtului, sunt perfecte pentru o atmosferă de plajă.