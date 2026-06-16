CRDM: Toate investigațiile necesare - azi venit, azi deservit Ⓟ

Drumurile între consultații, laborator și investigații pot prelungi inutil evaluarea medicală. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală reunește aceste servicii într-un singur loc, cu timp redus de așteptare.

Când vine vorba de sănătate, cel mai mare inamic este timpul pierdut. Pentru mulți pacienți, stabilirea unui diagnostic înseamnă un labirint obositor de drumuri, liste lungi de așteptare și programări amânate, dintr-un centru medical în altul.

La IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (CRDM), acest circuit complicat este eliminat. Cu o experiență de peste trei decenii, instituția oferă pacienților un parcurs medical simplu și eficient: consultații medicale, analize de laborator și investigații de înaltă performanță, toate într-un singur loc, fără drumuri suplimentare, cu timp redus de așteptare și la prețuri accesibile.

Trei piloni medicali sub un singur acoperiș

CRDM a integrat infrastructura medicală astfel încât pacientul să beneficieze rapid de certitudine, fără drumuri suplimentare prin oraș:

• Secția consultativă (peste 20 de specialități): consultații rapide oferite de medici experți în domenii importante, precum Urologie și Andrologie, Medicină internă, Cardiologie, Neurologie, Obstetrică și Ginecologie, Hepatologie, Alergologie, Reumatologie, Mamologie, ORL și altele.

• Diagnostic imagistic de vârf: investigații de înaltă precizie, printre care Tomografie Computerizată (CT), Radiologie digitală, Mamografie, Imagistică prin Rezonanță Magnetică (RMN), Medicină nucleară, Ultrasonografie (USG), Diagnostic funcțional, Ecocardiografie și Videogastroscopie superioară și inferioară, cu sau fără anestezie.

• Laborator clinic integrat: o gamă completă de analize de laborator, de la hematologie și biochimie până la markeri tumorali, imunologie și profil hormonal complet, cu rezultate rapide și sigure.

Sănătate fără birocrație: de ce să alegi CRDM?

Traseul clasic, în care mergi la un cabinet pentru consultație, în alt sector pentru analize și aștepți săptămâni pentru o tomografie, este deja de domeniul trecutului. La CRDM, corelarea dintre medicul specialist, utilajele de ultimă generație și laborator se face rapid și eficient.

Indiferent dacă beneficiați de servicii medicale asigurate, prin poliță, sau de servicii contra plată, tarifele sunt accesibile, iar procesul este complet transparent, fără costuri ascunse.

Mesajul care definește activitatea centrului este clar și asumat: „Azi venit. Azi deservit.” Acesta reprezintă angajamentul echipei CRDM de a reduce incertitudinea și de a oferi răspunsuri clare în cel mai scurt timp posibil.

Nu lăsați afecțiunile să evolueze în tăcere. O evaluare completă, efectuată la timp, vă oferă răspunsuri sigure și vă protejează viitorul.

Toate investigațiile necesare. Azi venit. Azi deservit.

Telefon pentru programări: +373 22 888 347

Web: crdm.md

Adresă: str. Constantin Vârnav 13, Chișinău