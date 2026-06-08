Covoare Ungheni, laureată a premiului „Marca Comercială a Anului 2025” la categoria „Export” Ⓟ

Acest premiu reprezintă validarea eforturilor susținute ale companiei de a promova calitatea și tradiția meșteșugului moldovenesc pe piețele internaționale.

Strategie orientată spre performanță și extindere globală

Covoare Ungheni nu este doar un nume în industria textilă; este o emblemă a adaptabilității și viziunii strategice. Cu un model de afaceri solid, orientat predominant către parteneri externi, compania a reușit să depășească granițele țării, livrând produse de o calitate incontestabilă. Astăzi, mai puțin de 10% din volumul total al producției este destinat pieței interne, restul fiind exportat către clienți de pe toate continentele. Prezența noastră pe piețele internaționale este susținută printr-o participare activă și constantă la cele mai importante expoziții de specialitate, în special în Germania, unde Covoare Ungheni și-a consolidat statutul de jucător cheie.

De la participare la dictarea trendurilor

Un aspect definitoriu al succesului nostru din ultimii ani este evoluția noastră creativă. Nu suntem doar expozanți, ci am devenit adevărați „trendsetteri” în cercurile specializate de design interior. Calitatea inegalabilă a fibrei naturale de lână, combinată cu un design inovator, ne-a permis să impunem noi standarde și direcții în industria covoarelor la nivel global. Confirmarea acestui fapt a venit chiar de la experții internaționali: la expoziția Heimtextil 2026, juriul Alcova și de revista „COVER Magazine” a inclus produsele noastre în topul tendințelor anului, o distincție care ne onorează și ne motivează să menținem standardele înalte.

Angajament față de consumatorul local

Deși succesul nostru este global, comunitatea locală rămâne inima activității noastre. Credem cu tărie că românii merită să se bucure de covoare naturale, durabile și estetice. De aceea, am implementat un format de „Târguri de Covoare” organizate anual direct de la producător. Această inițiativă elimină intermediarii, permițându-le clienților să achiziționeze produse de lux la prețuri accesibile, direct de la fabrica care le-a creat.

Digitalizarea ca motor de creștere

Într-o lume care se schimbă rapid, Covoare Ungheni investește masiv în modernizare și diversificarea canalelor de vânzare. Ne extindem rețeaua de parteneriate cu retaileri internaționali de prestigiu și dezvoltăm activ segmentul de e-commerce prin platforme specializate. Această transformare digitală asigură o experiență de cumpărare simplificată și accesibilă, indiferent de locația geografică a clienților noștri.

Un succes clădit pe oameni și viziune

Recent, fabrica noastră a fost distinsă și cu premiul la categoria „Businessmanul Anului”, o recunoaștere a managementului riguros și a contribuției semnificative la economia țării. Succesul Covoare Ungheni este rezultatul dedicării întregii echipe din Ungheni și al încrederii pe care clienții și partenerii noștri ne-au oferit-o de-a lungul anilor.

Sloganul nostru, „Țesem istoria Moldovei”, nu este doar un simplu text publicitar; este misiunea pe care ne-o asumăm în fiecare zi, prin fiecare fir de lână împletit, exportând cu mândrie renumele țării noastre în întreaga lume.