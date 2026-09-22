Condiții ireproșabile pentru achiziția Volvo XC60 și XC90 disponibile imediat Ⓟ

Volvo Cars Moldova anunță condiții speciale pentru modelele SUV XC60 și XC90.

Volvo Cars Moldova anunță condiții speciale pentru modelele SUV XC60 și XC90, în versiunile benzină Mild și Plug-in Hybrid:

preț special

finanțare cu dobândă 0% pe an

garanție extinsă la 5 ani (sau 200.000 km)

Volvo XC90

preț special de 62.800 €

1.300 € pe lună timp de 24 de luni cu dobândă 0%

garanție 5 ani (200.000 km)

SUV-ul XC90, în stilul scandinav elegant, este alegerea firească și de încredere pentru o familie numeroasă. Crossover-ul premium cu 7 locuri, spațios, este creat pentru ca fiecare călătorie să fie confortabilă pentru toți pasagerii, îmbinând un spațiu interior primitor cu tehnologiile de siguranță legendare cu care Volvo se mândrește la nivel mondial.

Descoperă gama Volvo XC90

Volvo XC60

preț special de 46.950 €

979 € pe lună timp de 24 de luni cu dobândă 0%

garanție 5 ani (200.000 km)

De-a lungul anilor de lider incontestabil în clasa sa, Volvo XC60 a devenit un etalon al echilibrului. Este un SUV premium rafinat și sigur, potrivit atât pentru deplasările zilnice în oraș, cât și pentru călătoriile lungi și confortabile alături de familie.

Descoperă gama Volvo XC60



Cum afli mai multe

Detalii complete despre ofertă, precum și posibilitatea de a lăsa o solicitare, sunt disponibile pe pagina campaniei: www.volvocars.com

Pentru alegerea personalizată a modelului Volvo potrivit și un test drive, vă așteptăm în showroom pe bd. Dmitrie Cantemir 14, Chișinău, MD-2001,

sau la numărul de telefon +373 22 578 930.