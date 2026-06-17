CipAuto: Trei mituri auto în care mulți șoferi încă mai cred Ⓟ

Industria auto este plină de clișee care se transmit din generație în generație. Unele au apărut în urma unor probleme reale, altele au fost repetate atât de des încât au ajuns să fie considerate adevăruri absolute.

Într-un material video realizat de CipAuto au fost analizate trei dintre cele mai răspândite mituri întâlnite în rândul cumpărătorilor de automobile.

Mitul 1: Cutiile automate nu sunt trainice

Mulți șoferi consideră că o cutie manuală este automat mai fiabilă decât una automată. Această percepție vine din perioada în care unele transmisii automate aveau probleme de fiabilitate și costuri ridicate de reparație.

Problema este că termenul „cutie automată” este folosit astăzi pentru tehnologii complet diferite. Există automate clasice cu convertizor de cuplu, transmisii cu dublu ambreiaj și sisteme CVT, fiecare construit după un principiu diferit și cu propriile avantaje.

Este adevărat că, în anumite situații, o cutie manuală poate fi mai ieftin de întreținut sau de reparat. Asta nu înseamnă însă că este automat mai fiabilă.

În practică, durata de viață a transmisiei depinde mult mai mult de modelul ales, modul de exploatare și întreținerea efectuată la timp decât de faptul că mașina este manuală sau automată.

Mitul 2: BMW stă numai în service

Probabil niciun alt brand nu este asociat atât de des cu această afirmație.

Problema este că foarte mulți oameni vorbesc despre BMW ca și cum toate modelele ar fi la fel. În realitate, există diferențe uriașe între generații, motorizări și perioade de producție.

Un BMW modern, precum G20, G30 sau X5 G05, are foarte puține în comun cu modelele produse acum 15–20 de ani. Tehnologiile, motoarele și transmisiile au evoluat semnificativ, iar multe dintre concluziile formulate în trecut nu mai pot fi aplicate automat automobilelor actuale.

Ca în cazul oricărei mașini second-hand, starea tehnică, istoricul de service și modul în care a fost întreținută spun mult mai multe decât marca de pe capotă.

De aceea, atunci când alegi un BMW, este mai important să analizezi exemplarul concret decât să te bazezi pe stereotipurile despre marcă.

Mitul 3: Toyota nu se strică niciodată

Puține mărci au reușit să construiască o reputație de fiabilitate comparabilă cu Toyota.

Modele precum Corolla, RAV4 sau Corolla Cross sunt apreciate pentru costurile reduse de exploatare și pentru capacitatea de a parcurge sute de mii de kilometri fără probleme majore.

Totuși, nici cea mai fiabilă mașină nu este imună la lipsa întreținerii. O Toyota neglijată poate crea probleme, la fel cum o Toyota întreținută corect poate funcționa ani la rând fără cheltuieli importante.

Din acest motiv, istoricul de service și starea tehnică rămân criterii esențiale la alegerea oricărui automobil.

Mai importante decât miturile sunt verificările

Atunci când alegi o mașină second-hand, este ușor să fii influențat de opinii și stereotipuri. În realitate, starea tehnică și istoricul automobilului oferă mult mai multe informații decât reputația unui brand sau a unui model.

De aceea, verificarea înainte de cumpărare rămâne unul dintre cei mai importanți pași. La CipAuto, automobilele sunt verificate înainte de a ajunge în parc, astfel încât clienții să poată lua o decizie bazată pe informații reale, nu pe mituri.