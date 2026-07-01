Cartum, Nova Post și Paynet Business au pregătit o ofertă promoțională pentru magazinele online noi Ⓟ

Antreprenorii își pot reduce costurile de lansare a unui magazin online datorită inițiativei comune a Cartum, Nova Post și Paynet Business. Oferta include beneficii pentru crearea site-ului, livrare și conectarea plăților online.

Despre platforma Cartum

Cartum este o platformă pentru crearea magazinelor online, utilizată de peste 12.000 de antreprenori din Ucraina, Republica Moldova, România, Italia, Bulgaria și alte țări europene. Compania activează pe piața e-commerce de peste 10 ani și oferă instrumente pentru lansarea rapidă a vânzărilor online, fără a fi necesară dezvoltarea unui site de la zero. Este o soluție gata de utilizare, care elimină necesitatea unui proces îndelungat de dezvoltare: toate funcțiile, modelele de design și integrările necesare sunt deja incluse în platformă. Utilizatorul primește acces la un magazin online complet funcțional imediat după înregistrarea pe platformă, fiind necesară doar adaptarea acestuia la nevoile afacerii. Nu sunt necesare cunoștințe tehnice sau implicarea programatorilor. Magazinul online poate fi configurat și administrat cu ușurință din panoul de administrare cu o interfață intuitivă.

Utilizatorii Cartum au la dispoziție peste 300 de șabloane de design, suport pentru mai multe limbi și valute, o versiune mobilă modernă, instrumente SEO, integrări cu servicii de analiză, promovare, plată și livrare, precum și funcții dedicate vânzărilor en-gros. Echipa Cartum asigură suportul tehnic, găzduirea, actualizările și securitatea site-urilor. Astfel, antreprenorii își pot concentra timpul asupra dezvoltării afacerii, fără să se ocupe de aspectele tehnice.

Integrarea cu Nova Post

Nova Post activează în Republica Moldova de peste 12 ani și oferă servicii de livrare atât pe teritoriul țării, cât și la nivel internațional. Rețeaua companiei include 59 de sucursale, 296 de poștomate, 356 de puncte Pick Up și trei centre de sortare. De asemenea, este disponibilă livrarea prin curier la adresă. Expedierile sunt efectuate în Republica Moldova, în 16 țări europene și în SUA.

Integrarea cu Cartum permite clienților să aleagă modalitatea de livrare direct în timpul plasării comenzii: la sucursală, la poștomat, la un punct Pick Up sau prin curier. După expediere, statusul coletului poate fi urmărit în timp real în aplicația mobilă Nova Post. Acest lucru simplifică procesul de cumpărare, reduce numărul întrebărilor suplimentare dintre magazin și client și face livrarea mai comodă pentru cumpărători.

Integrarea cu Paynet Business

Paynet Business este o soluție de plată pentru companii, care permite acceptarea plăților online cu carduri bancare, prin portofel electronic și prin sistemul MIA.

Conectarea integrării Paynet Business la un magazin online pe Cartum permite acceptarea plăților direct pe site-ul magazinului, într-un mod rapid, sigur și convenabil. O condiție obligatorie pentru crearea unui cont de business Paynet și conectarea sistemului de plată este înregistrarea unei companii în Republica Moldova.

Condițiile programului de parteneriat

Cartum, Nova Post și Paynet Business au anunțat lansarea unei campanii comune dedicate magazinelor online noi. Aceasta reunește beneficii pentru crearea site-ului, organizarea livrării și conectarea serviciului de acceptare a plăților online.

Magazinele online noi create pe platforma Cartum beneficiază de 2 luni de utilizare gratuită după efectuarea primei plăți. Pentru aceasta, este suficient să creați un magazin online și să confirmați colaborarea cu unul dintre partenerii campaniei — Nova Post sau Paynet Business. Nova Post oferă utilizatorilor Cartum o reducere de 10% la serviciile de livrare până la 31 iulie 2026 și o lună de utilizare gratuită a serviciilor Fulfillment Nova Post. Beneficiul este destinat companiilor noi care încheie pentru prima dată un contract cu operatorul. Paynet Business reduce cu 50% costul înregistrării în sistemul de plată. Reducerea este acordată tuturor clienților Cartum după integrarea serviciului pe site.

Inițiativa comună a Cartum, Nova Post și Paynet Business permite optimizarea costurilor de lansare a vânzărilor online în trei direcții esențiale: crearea site-ului, organizarea logisticii și conectarea serviciului de online acquiring. Campania se desfășoară în perioada 17 iunie – 31 iulie 2026 — profitați de această ocazie și lansați-vă afacerea în condiții avantajoase. Pentru a participa la program, depuneți o cerere pe site-ul platformei Cartum.