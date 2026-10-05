Cartea Verde costă mai puțin din 4 octombrie. Noile tarife pentru șoferii din Moldova, aplicate pe CarteVerde.md Ⓟ

Din 4 octombrie, Cartea Verde costă mai puțin pentru șoferii din Moldova. Află noile tarife pentru România și alte state europene.

Dacă plecați peste hotare cu autoturismul, pe CarteVerde.md sunt aplicate cele mai avantajoase tarife la asigurări.

Începând cu 4 octombrie 2026, șoferii din Republica Moldova plătesc mai puțin pentru Cartea Verde valabilă în România și în celelalte state din Zona 3. Pentru autoturisme, polița pentru 15 zile costă aproximativ 635 de lei, față de 703 lei anterior, iar pentru 12 luni tariful scade cu 675 de lei, de la 7.026 de lei la 6.351 de lei în prezent. Astfel, pe CarteVerde.md sunt aplicate cele mai avantajoase tarife, la nivelul celor aprobate de Banca Națională a Moldovei.

Cu cât s-a ieftinit asigurarea Carte Verde

Noua grilă tarifară este stabilită prin Hotărârea BNM nr. 198 din 20 august 2026, care a intrat în vigoare la 4 octombrie.

Pentru autoturismele din categoria A care circulă în statele din Zona 3, reducerea este de aproximativ 9,6% comparativ cu tarifele aplicate anterior.

Câteva exemple de tarife Carte Verde 2026:

Perioada Tariful anterior Tariful actual 15 zile 34,94 € 31,58 € 1 lună 69,89 € 63,17 € 3 luni 139,78 € 126,34 € 6 luni 244,61 € 221,09 € 12 luni 349,44 € 315,84 €





Notă: Tarifele sunt aprobate în EUR, iar achitarea se face în MDL, la cursul oficial BNM din ziua plății. În articol, prețurile pentru Cartea Verde sunt indicate în lei, calculate la cursul oficial din 4 octombrie 2026.

Pentru șoferii care merg în România sau își continuă călătoria spre alte state europene, această modificare înseamnă un cost mai mic al asigurării obligatorii necesare pentru deplasarea peste hotare.

Tarifele diferă în funcție de destinație și vehicul

Zona 3 include România și celelalte state din Sistemul internațional Carte Verde pentru care este valabilă această acoperire. În cazul călătoriilor spre Ucraina se aplică Zona 1 și o grilă tarifară separată.

Prețul diferă și în funcție de categoria mijlocului de transport. Astfel, tarifele pentru autoturisme nu sunt aceleași cu cele pentru motociclete, microbuze, autocare sau camioane.

Toate tarifele Carte Verde 2026, inclusiv prețurile pentru celelalte categorii de vehicule și perioade de asigurare, pot fi consultate în tabelul complet publicat pe CarteVerde.md.

Cartea Verde poate fi cumpărată online și păstrată în format electronic

Pe CarteVerde.md sunt disponibile tarife avantajoase, la nivelul celor aprobate de BNM, iar procesul de cumpărare se desfășoară online. Două dintre principalele avantaje ale portalului sunt costul avantajos și comoditatea achiziției online.

Dacă planifici o deplasare în România sau într-un alt stat european, Cartea Verde poate fi comandată simplu și rapid prin formularul online de cumpărare, iar polița este emisă direct de compania de asigurări Moldasig Vienna Insurance Group S.A.

Ce trebuie să verifici înainte de cumpărare

Înainte de emiterea poliței, este important să fie alese corect perioada de valabilitate și zona teritorială. Pentru România și majoritatea destinațiilor europene se utilizează Zona 3. Pentru Ucraina se aplică Zona 1. Tariful este stabilit și în funcție de tipul vehiculului pentru care este încheiată asigurarea.

O atenție sporită trebuie acordată datelor introduse pe portal în procesul de cumpărare. Codul personal și numărul certificatului de înmatriculare sunt date obligatorii pentru emiterea online a asigurării.

Cât costă Cartea Verde pentru România în 2026?

Pentru un autoturism, Cartea Verde costă:

• 635 de lei (31,58 euro) pentru 15 zile;

pentru 15 zile; • 1.270 de lei (63,17 euro) pentru o lună;

pentru o lună; • 2.540 de lei (126,34 euro) pentru trei luni;

pentru trei luni; • 6.351 de lei (315,84 euro) pentru un an.

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