CapCap: Renovarea băii la prețul unui iPhone Ⓟ

Astfel, renovarea ajunge să fie mutată de la o lună la alta. Faianța învechită, obiectele sanitare uzate și un spațiu care nu mai oferă confort rămân parte din rutina zilnică doar pentru că noua baie pare prea costisitoare.

Dar este oare o baie modernă atât de scumpă pe cât credem?

La showroomul CapCap s-a calculat costul unui set complet de plăci ceramice și obiecte sanitare pentru renovarea unei băi moderne și a fost comparat cu prețul unui iPhone nou.

Rezultatul: o renovare completă poate costa aproximativ la fel.

Ce include acest set?

Plăci ceramice

Alaplana Mysore Beige Mate — 5.789 lei (670 lei/m²)

Alaplana Johnstone Grey Mate — 9.648 lei (670 lei/m²)

Obiecte sanitare Ideal Standard

Baterie pentru lavoar înalt Ceraline — 3.210 lei

Lavoar oval pentru blat i.Life B — 3.900 lei

Baterie pentru cadă Ceraline — 3.160 lei

Cadă acrilică Simplicity — 4.300 lei

Duș igienic IdealSpray — 2.800 lei

Vas WC suspendat i.Life B — 4.400 lei

Capac WC i.Life O — 2.300 lei

Clapetă de acționare OLEAS — 1.000 lei

Valoarea totală a plăcilor ceramice și a obiectelor sanitare pentru această amenajare este de 40.507 lei.

Pentru comparație, suma este practic identică cu prețul unui smartphone din gama premium.

Acest exemplu arată că o baie modernă nu necesită neapărat un buget uriaș. De multe ori, diferența este făcută de alegerea corectă a materialelor și a echipamentelor.

Showroom-ul CapCap vă așteaptă în Chișinău, pe strada Bucovinei 7.

Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul CapCap.