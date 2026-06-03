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Business News logoBusiness News
3 Iunie 2026, 18:00
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CapCap: Renovarea băii la prețul unui iPhone Ⓟ

O baie modernă este adesea asociată cu cheltuieli mari. De aceea, mulți renunță din start la ideea unei renovări complete, convinși că bugetul necesar este mult peste ceea ce sunt dispuși să investească.

Astfel, renovarea ajunge să fie mutată de la o lună la alta. Faianța învechită, obiectele sanitare uzate și un spațiu care nu mai oferă confort rămân parte din rutina zilnică doar pentru că noua baie pare prea costisitoare.

Dar este oare o baie modernă atât de scumpă pe cât credem?

La showroomul CapCap s-a calculat costul unui set complet de plăci ceramice și obiecte sanitare pentru renovarea unei băi moderne și a fost comparat cu prețul unui iPhone nou.

Rezultatul: o renovare completă poate costa aproximativ la fel.

Ce include acest set?

Plăci ceramice

  • Alaplana Mysore Beige Mate — 5.789 lei (670 lei/m²)
  • Alaplana Johnstone Grey Mate — 9.648 lei (670 lei/m²)

CapCap: Renovarea băii la prețul unui iPhone

Obiecte sanitare Ideal Standard

  • Baterie pentru lavoar înalt Ceraline — 3.210 lei

  • Lavoar oval pentru blat i.Life B — 3.900 lei

  • Baterie pentru cadă Ceraline — 3.160 lei

  • Cadă acrilică Simplicity — 4.300 lei

  • Duș igienic IdealSpray — 2.800 lei

  • Vas WC suspendat i.Life B — 4.400 lei

  • Capac WC i.Life O — 2.300 lei

  • Clapetă de acționare OLEAS — 1.000 lei

CapCap: Renovarea băii la prețul unui iPhone

CapCap: Renovarea băii la prețul unui iPhone

Valoarea totală a plăcilor ceramice și a obiectelor sanitare pentru această amenajare este de 40.507 lei.

Pentru comparație, suma este practic identică cu prețul unui smartphone din gama premium.

Acest exemplu arată că o baie modernă nu necesită neapărat un buget uriaș. De multe ori, diferența este făcută de alegerea corectă a materialelor și a echipamentelor.

Showroom-ul CapCap vă așteaptă în Chișinău, pe strada Bucovinei 7.

Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul CapCap.

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