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Business News logoBusiness News
17 Iunie 2026, 15:30
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CapCap: Cum poți face o baie mică să pară de două ori mai spațioasă Ⓟ

Mulți cred că o baie mică înseamnă automat compromisuri. Mai puțin spațiu înseamnă mai puțin confort, senzație de aglomerație și dificultăți în organizare. În realitate, suprafața nu este întotdeauna factorul decisiv.

Chiar și o baie compactă poate fi confortabilă, practică și plăcută vizual dacă sunt alese corect obiectele sanitare și mobilierul.

Iată patru soluții disponibile la CapCap care pot transforma percepția asupra spațiului:

Cabină de duș transparentă Radaway

Sticla transparentă nu întrerupe vizual spațiul și contribuie la un aspect mai aerisit al încăperii. Rezultatul este o baie care pare mai deschisă și mai luminoasă.

CapCap: Cum poți face o baie mică să pară de două ori mai spațioasă

Vas WC suspendat Ideal Standard i.Life S Compact

Dimensiunile compacte ajută la economisirea spațiului, iar montajul suspendat oferă un aspect mai ordonat și mai modern.

CapCap: Cum poți face o baie mică să pară de două ori mai spațioasă

Lavoar asimetric Ideal Standard Tempo

O soluție practică pentru băile unde fiecare centimetru contează. Forma sa permite utilizarea eficientă a spațiului fără a sacrifica confortul.

CapCap: Cum poți face o baie mică să pară de două ori mai spațioasă

Beauty Bar Ideal Standard

Oglindă, poliță, suport periuțe de dinți și suport pentru prosop într-un singur produs. Mai puține elemente separate înseamnă mai puțină aglomerație vizuală și o organizare mai bună.

O baie mică nu necesită compromisuri, ci soluții bine gândite. Alegerea corectă a obiectelor sanitare și a accesoriilor poate crea mai mult confort și funcționalitate chiar și într-un spațiu limitat.

Mai multe soluții pentru amenajarea băii pot fi descoperite în showroom-ul CapCap de pe strada Bucovinei 7, Chișinău, sau pe site-ul companiei, unde este disponibilă o gamă variată de obiecte sanitare, mobilier și accesorii pentru băi de orice dimensiune.

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