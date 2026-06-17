CapCap: Cum poți face o baie mică să pară de două ori mai spațioasă Ⓟ
Mulți cred că o baie mică înseamnă automat compromisuri. Mai puțin spațiu înseamnă mai puțin confort, senzație de aglomerație și dificultăți în organizare. În realitate, suprafața nu este întotdeauna factorul decisiv.
Chiar și o baie compactă poate fi confortabilă, practică și plăcută vizual dacă sunt alese corect obiectele sanitare și mobilierul.
Iată patru soluții disponibile la CapCap care pot transforma percepția asupra spațiului:
Cabină de duș transparentă Radaway
Sticla transparentă nu întrerupe vizual spațiul și contribuie la un aspect mai aerisit al încăperii. Rezultatul este o baie care pare mai deschisă și mai luminoasă.
Vas WC suspendat Ideal Standard i.Life S Compact
Dimensiunile compacte ajută la economisirea spațiului, iar montajul suspendat oferă un aspect mai ordonat și mai modern.
Lavoar asimetric Ideal Standard Tempo
O soluție practică pentru băile unde fiecare centimetru contează. Forma sa permite utilizarea eficientă a spațiului fără a sacrifica confortul.
Oglindă, poliță, suport periuțe de dinți și suport pentru prosop într-un singur produs. Mai puține elemente separate înseamnă mai puțină aglomerație vizuală și o organizare mai bună.
O baie mică nu necesită compromisuri, ci soluții bine gândite. Alegerea corectă a obiectelor sanitare și a accesoriilor poate crea mai mult confort și funcționalitate chiar și într-un spațiu limitat.
Mai multe soluții pentru amenajarea băii pot fi descoperite în showroom-ul CapCap de pe strada Bucovinei 7, Chișinău, sau pe site-ul companiei, unde este disponibilă o gamă variată de obiecte sanitare, mobilier și accesorii pentru băi de orice dimensiune.