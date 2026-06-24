BYD: Reducere de până la 1500 de euro la precomanda unui automobil în versiune europeană Ⓟ

Visați la un automobil BYD nou, configurat exact așa cum vă doriți? Acum este și mai avantajos!

La precomanda unui automobil BYD puteți beneficia de o reducere de până la 1 500 € și deveniți proprietarul unui automobil electric sau hibrid modern în condiții speciale.

De ce să alegeți precomanda?

Precomanda vă oferă posibilitatea de a configura automobilul conform preferințelor dvs: modelul, culoarea caroseriei, nivelul de echipare și opțiunile suplimentare. Astfel, veți primi exact automobilul pe care îl doriți, fără compromisuri.

Cum puteți beneficia de ofertă?

Urmați câțiva pași simpli:

✔ Vizitați showroom-ul BYD Moldova

✔ Alegeți modelul și nivelul de echipare dorit

✔ Achitați un avans de doar 1 000 €

✔ Noi vă vom livra BYD în cel mai scurt timp posibil

Descoperă avantajele unui BYD european

Alegeți un BYD construit conform standardelor europene, ceea ce înseamnă un automobil sigur, verificat și certificat pentru cerințele pieței europene. Automobilele BYD îmbină tehnologia de ultimă generație, siguranța avansată, designul modern și eficiența remarcabilă.

Fie că alegeți un model 100% electric sau un hibrid DM-i, veți conduce un automobil creat de unul dintre liderii mondiali ai mobilității electrice.

Profită acum de oferta specială de vară

Reducerea de până la 1 500 € este disponibilă pentru automobilele comandate în regim de precomandă. Oferta este valabilă pentru perioada de vară și în limita stocului disponibil.

CG AUTO EVOLUTION – unicul dealer oficial BYD în Republica Moldova, ai siguranța unei achiziții fără compromisuri: beneficiezi de service autorizat, piese originale și o garanție de 6 ani pentru automobilul tău BYD.

🌐 www.byd-official.md

📞 0780 10 011

📍 Showroom BYD Official Moldova, str. Muncești 795