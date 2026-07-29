Bomba – partener oficial al Campionatului Național de Triatlon 2026 Ⓟ

Principalul eveniment de triatlon va reuni participanți gata să-și testeze limitele la înot, ciclism și alergare. BOMBA susține competiția în calitate de partener oficial, promovând un stil de viață activ și confortabil.

La fel ca în sport, cel mai important este să faci primul pas. Iar deși vara este deja în toi, acum este momentul potrivit să te pregătești pentru zilele călduroase, aventurile în aer liber și clipele de relaxare.

Campionatul Național de Triatlon 2026 este mai mult decât o competiție. Este despre disciplină, energie și dorința de a-ți depăși propriile limite. Înotul, ciclismul și alergarea formează împreună una dintre cele mai spectaculoase provocări sportive.

În calitate de partener oficial al evenimentului, BOMBA a pregătit oferte speciale pentru fiecare etapă a verii — de la confortul de acasă în zilele toride până la tehnologii care te însoțesc în fiecare aventură.

Etapa 1. Înot – Recuperează-te într-o atmosferă răcoroasă

După o probă solicitantă de înot și ore petrecute în soarele verii, recuperarea devine la fel de importantă ca antrenamentul. Nimic nu se compară cu senzația de a ajunge acasă într-o locuință răcoroasă, unde aparatul de aer condiționat asigură confortul necesar pentru relaxare și refacere.

În această perioadă, la BOMBA găsești aparate de aer condiționat de la doar 4999 lei, iar pentru modelele selectate beneficiezi și de instalare gratuită*.



*Instalarea gratuită este disponibilă în municipiile Chișinău și Bălți. Pentru Edineț, Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Călărași, Drochia, Ungheni, Anenii Noi și Râșcani se aplică un tarif de 8 lei/km, calculat pentru un singur sens.

Aparat de aer condiționat Haier AS25RBAHRA3 – 7999 lei cu instalare gratuită

Acesta este un model eficient pentru apartamente și camere de până la 25 m². Tehnologia Inverter menține temperatura constantă și reduce consumul de energie, fiind alegerea ideală pentru utilizarea zilnică pe timpul verii.

✔ 9000 BTU

✔ recomandat pentru 25 m²

✔ Inverter

✔ Instalare gratuită

Aparat de aer condiționat Bosch CL2000UW26E – 8999 lei cu instalare gratuită

Un aparat de aer condiționat care combină fiabilitatea Bosch cu un consum redus de energie. Este ideal pentru dormitoare, livinguri sau birouri de până la 25 m², oferind răcire rapidă și funcționare silențioasă.

✔ 9000 BTU

✔ recomandat pentru 25 m²

✔ Inverter

✔ Instalare gratuită

Aparat de aer condiționat Beko BRVPF125 – 9399 lei sau în rate cu 0%

Potrivit pentru încăperi mai spațioase, acest model răcește eficient suprafețe de până la 35 m². Utilizează agent frigorific R32 și are clasa energetică A++, fiind o alegere excelentă pentru întreaga familie.

✔ 12000 BTU

✔ recomandat pentru 35 m²

✔ Inverter

✔ Clasa A++

✔ Rate 0%

După fiecare antrenament urmează recuperarea. Iar în zilele toride de vară, confortul de acasă este la fel de important ca pregătirea pentru următoarea provocare.

Etapa 2. Nutriția campionilor începe cu prospețimea alimentelor

Un triathlon nu se câștigă doar prin antrenamente, ci și prin alimentația de zi cu zi. Recuperarea după efort începe în bucătărie, iar ingredientele proaspete și mesele pregătite la timp fac parte din rutina oricărui sportiv.

Fie că păstrezi carne, legume, fructe, preparate pentru întreaga săptămână sau rezerve pentru familie, la BOMBA găsești congelatoare și lăzi frigorifice pentru orice necesitate, începând de la 2999 lei, cu rate 0% și livrare gratuită pentru modelele selectate.

Congelator Eurolux FRH-085EW – 2999 lei

Cu o capacitate de 60 litri și 3 compartimente, acest congelator este soluția ideală pentru apartamente sau bucătării compacte. Organizarea practică îți permite să păstrezi alimentele esențiale în cele mai bune condiții, având mereu la îndemână ingredientele pentru mesele de după antrenament.

✔ Capacitate 60L

✔ Rate 0%

✔ Livrare gratuită în Chișinău

Ladă frigorifică Eurolux BD110 – 2999 lei

Aceasta oferă o capacitate de 92 litri, fiind perfectă pentru depozitarea eficientă a cărnii, legumelor, fructelor sau preparatelor gătite. Dimensiunile compacte o fac ușor de integrat în orice locuință, fără a compromite spațiul de depozitare.

✔ Capacitate 92L

✔ Rate 0%

✔ Livrare gratuită în Chișinău

Lada frigorifică Eurolux BD218A – 3699 lei

Cu un volum generos și un design practic, această ladă frigorifică este alegerea potrivită pentru familiile care preferă să facă provizii pe termen lung. Asigură păstrarea alimentelor în condiții optime și contribuie la reducerea risipei alimentare.

✔ Capacitate 195L

✔ Rate 0%

✔ Livrare gratuită în toată Moldova

Congelator Eurolux SRS226DBE – 4799 lei

Acest model oferă un spațiu bine compartimentat, astfel încât fiecare aliment să fie organizat eficient și ușor de accesat. Este ideal pentru cei care își planifică mesele în avans și caută o soluție practică pentru depozitarea alimentelor congelate.

✔ Capacitate 166L

✔ Rate 0%

✔ Livrare gratuită în toată Moldova

La fel cum alimentația corectă susține performanța într-un triatlon, un congelator performant ajută la păstrarea prospețimii alimentelor și la o organizare mai eficientă a meselor de zi cu zi.

Etapa 3. Alergare – Sprint către cele mai fierbinți reduceri

Ultimii kilometri ai unui triathlon sunt despre determinare. La fel funcționează și campania Cod Roșu de reduceri de la BOMBA: cele mai bune oferte nu așteaptă prea mult.

Cu cât temperaturile de afară urcă mai sus, cu atât reducerile devin mai fierbinți. Dar, la fel ca într-un triathlon, victoria îi aparține celui care ajunge primul la linia de finiș. Ofertele sunt valabile pentru o perioadă limitată, iar cele mai bune produse îi așteaptă pe cei care nu amână cumpărăturile.

Profită acum de reduceri de până la 50% la electrocasnice, televizoare, smartphone-uri, aparate de aer condiționat și multe alte produse din campania Cod Roșu de Reduceri.

2. Televizor Samsung QE50Q7FAAUXUA / 50" / QLED / 4K UHD https://bomba.md/ro/product/televizor-qled-samsung-qe50q7faauxua-1130059/

Preț vechi: 8999

Preț nou: 7499

Reducere: 1500





3. Frigider Arctic AK54270M40W / 262 l / 170.8 cm https://bomba.md/ro/product/frigider-arctic-ak54270m40w-1020805/

Preț vechi: 6499

Preț nou: 4999

Reducere: 1500





4. Mașină de spălat Eurolux F60118CB 6 kg, 1000 rot/min, clasa A https://bomba.md/ro/product/masina-de-spalat-eurolux-f60118cb-1146626/

Preț vechi: 4299

Preț nou: 3999

Reducere: 300





8. Aspirator robot Philips XU7100/01, 0.26 l https://bomba.md/ro/product/aspirator-robot-philips-xu7100-01-1165404/

Preț vechi: 14999

Preț nou: 7999

Reducere: 7000





9. Aero Grill Bosch MAF671B0 7.2 L, 1800W https://bomba.md/ro/product/aerofriteuza-bosch-maf671b0-1145294/

Preț vechi: 3999

Preț nou: 3799

Reducere: 200





10. Boxa pentru Party JBL PartyBox Stage 320 https://bomba.md/ro/product/boxa-pentru-party-jbl-partybox-stage-320-1065586/

Preț vechi: 12999

Preț nou: 10999

Reducere: 2000

BOMBA și Campionatul Național de Triatlon 2026 – aceeași energie, aceeași motivație

Triatlonul inspiră oamenii să fie mai activi, să își depășească limitele și să investească în propria stare de bine.

BOMBA susține un stil de viață activ pentru întreaga familie. Fie că alegi o plimbare cu bicicleta sau o aventură pe trotinetă electrică, la BOMBA găsești biciclete pentru adulți și biciclete pentru copii, disponibile începând de la doar 999 lei, precum și trotinete electrice Xiaomi și Kugoo, de la 6999 lei. Bucură-te de mai multă mișcare, mai multă libertate și mai multe momente petrecute împreună.

