Biroul Asociat de Mediatori „Talmaci, Teleman & T”: Ce schimbă Legea medierii Ⓟ

Din 12 septembrie 2026, Republica Moldova are o nouă Lege a medierii. Explicăm când devine obligatorie prima ședință, ce litigii sunt vizate, cât costă procedura și cum poate fi executată tranzacția de mediere.

Din 12 septembrie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare Legea nr. 9/2026 privind medierea și statutul mediatorului, care înlocuiește Legea nr. 137/2015. Reforma schimbă cadrul general al medierii, însă una dintre cele mai discutate noutăți – participarea obligatorie la cel puțin o ședință de mediere înainte de instanță – va fi aplicată treptat.

Când devine obligatorie prima ședință

Pentru litigiile de familie și de muncă, obligația participării la prima ședință de mediere va deveni aplicabilă din 12 martie 2027. Pentru litigiile civile prevăzute de lege, termenul este 12 martie 2028.

În materia insolvabilității, medierea prealabilă nu este o noutate a Legii nr. 9/2026. Din 16 februarie 2025, Legea insolvabilității prevede că un creditor poate depune cererea introductivă numai după epuizarea posibilităților de recuperare a creanței în procedură prealabilă, inclusiv prin mediere.

Legea nu obligă părțile să ajungă la o împăcare. Obligatorie va fi, în cazurile stabilite de lege, participarea la cel puțin o ședință. După aceasta, părțile rămân libere să continue sau să înceteze medierea.

Ce litigii sunt vizate

Pentru anumite litigii civile, prima ședință de mediere va constitui o condiție prealabilă sesizării instanței dacă valoarea litigiului nu depășește 50 de salarii medii lunare pe economie, fără dobânzi, penalități și cheltuieli de judecată.

Sunt vizate, între altele, litigiile privind încasarea datoriilor, repararea prejudiciilor, partajarea proprietății, răspândirea informațiilor false și defăimătoare și executarea unor contracte de împrumut, donație, arendă, locațiune, bancare, de leasing și de asigurare.

Există și excepții. În anumite litigii privind datoriile și executarea contractelor, obligația nu se aplică atunci când procesul este inițiat de o instituție bancară sau de anumiți furnizori de servicii comunale, energie electrică, gaze naturale ori comunicații electronice.

În materia familiei sunt vizate, printre altele, conflictele privind drepturile și obligațiile părintești, domiciliul copiilor și întreținerea acestora. Desfacerea căsătoriei este exceptată, iar litigiile aferente cazurilor de violență în familie nu pot fi soluționate prin mediere.

Pentru raporturile de muncă sunt incluse mai multe litigii individuale și colective, inclusiv cele privind restabilirea la locul de muncă, garanțiile salariale, despăgubirile pentru absența forțată și executarea ori încetarea contractului individual de muncă.

Costuri și facilități

Pentru prima ședință desfășurată înainte de instanță în anumite litigii civile și de familie, remunerația mediatorului este egală cu o zecime din salariul minim lunar pe țară. În anul 2026, aceasta reprezintă 630 de lei și este achitată de partea care se adresează mediatorului.

Dacă litigiul nu este soluționat prin mediere, suma poate constitui cheltuială de judecată. Legea prevede și reducerea cu 25% a taxei de stat în anumite situații în care medierea a fost încercată înainte de sesizarea instanței, dar nu s-a finalizat printr-o tranzacție integrală.

Tranzacția poate deveni executorie

Noua lege păstrează termenul de 20 de zile pentru executarea benevolă a tranzacției de mediere, dacă părțile nu au stabilit altfel, și extinde posibilitatea învestirii acesteia cu formulă executorie la notar.

Pentru tranzacțiile care nu privesc transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, legea stabilește condiții privind reprezentarea părților de către avocați și semnarea tranzacției de către mediator, părți și avocații acestora. Persoanele juridice pot fi reprezentate de un angajat jurist, în baza procurii.

Ce se schimbă pentru mediatori

Legea instituie Uniunea Mediatorilor, din care vor face parte toți mediatorii din Republica Moldova. Atestatele eliberate până la intrarea în vigoare a noii legi sunt echivalate cu licențele, pentru a asigura continuitatea activității.

Totodată, noua lege exclude din domeniul său de aplicare litigiile fiscale, vamale și administrative, precum și răspunderea statului pentru actele sau omisiunile autorităților publice comise în regim de putere publică.

Reforma urmărește să ofere părților o etapă reală de negociere înainte de proces și să reducă numărul litigiilor care ajung la examinarea în fond de către instanțe. Eficiența mecanismului va depinde însă de modul în care prima ședință va fi folosită în practică: drept o oportunitate de soluționare sau doar ca o formalitate procedurală.

Autori: Talmaci Roman, Teleman Andrei

Biroul Asociat de Mediatori „Talmaci, Teleman & T”

Date de contact:

E-mail: mediere003@gmail.com

Nr. de contact: 079712712; 068401003

Surse normative principale: Legea nr. 9/2026 privind medierea și statutul mediatorului; Legea nr. 137/2015 cu privire la mediere; Legea insolvabilității nr. 149/2012; Legea taxei de stat nr. 213/2023; HG nr. 771/2025.