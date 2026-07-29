Auto Outlet: BYD sau Geely - două branduri chinezești care schimbă industria auto Ⓟ

Acum câțiva ani, puțini știau despre BYD și Geely. Astăzi, cele două branduri chinezești concurează cu producători consacrați. Într-un nou material video lansat de Auto Outlet, aflăm istoria acestora și prin ce se diferențiază.

BYD – de la baterii la unul dintre liderii industriei auto

BYD a fost fondată în 1995, inițial ca producător de baterii pentru telefoane mobile și alte dispozitive electronice. În 2003, compania a intrat și în industria auto, iar experiența acumulată în domeniul bateriilor i-a oferit un avantaj important în dezvoltarea vehiculelor electrice și plug-in hybrid.

Astăzi, BYD proiectează și produce intern bateriile, motoarele electrice, sistemele hibride și alte componente esențiale. Această integrare îi permite să controleze întregul proces de dezvoltare și producție. În prezent, modelele BYD sunt comercializate în zeci de țări, iar compania se numără printre cei mai mari producători de automobile electrificate din lume.

Geely – un grup auto cu ambiții globale

Geely a fost fondată în 1986, iar din 1997 produce și automobile. În ultimele două decenii, compania s-a extins rapid, transformându-se într-un grup auto internațional prin investiții în cercetare și achiziția unor branduri renumite.

Astăzi, Geely deține sau controlează mărci precum Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr și Lynk & Co., iar tehnologiile dezvoltate în cadrul grupului sunt utilizate pe scară largă în modelele sale. Compania investește constant în electrificare, sisteme inteligente și soluții de mobilitate, consolidându-și poziția printre cei mai importanți producători auto la nivel mondial.

Două abordări diferite, aceeași direcție

Atât BYD, cât și Geely investesc în electrificare, tehnologii inteligente și sisteme moderne de asistență pentru șofer. Rezultatul este o nouă generație de automobile care oferă un nivel ridicat de confort, siguranță și dotări la un raport competitiv între preț și echipare.

În cadrul materialului video sunt analizate două SUV-uri din aceeași categorie – BYD Sealion 06 și Geely Galaxy Starship 7. Sunt prezentate designul, interiorul, tehnologiile, comportamentul la drum și principalele diferențe dintre cele două modele.

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