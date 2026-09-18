Apple Authorized Reseller: Precomenzi deschise pentru iPhone 18 Pro/Pro Max și debutul iPhone Duo Ⓟ

Anul acesta, Apple a pregătit mai multe noutăți importante: iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, primul iPhone pliabil, iPhone Duo, noile Apple Watch Series 12 și Apple Watch Ultra 4, alături de AirPods 5.

În Moldova, noutățile nu se lasă prea mult așteptate: începând de astăzi, 18 septembrie, sunt deschise precomenzile pentru iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, iar din 25 septembrie modelele vor fi disponibile la partenerii oficiali Apple: iSpace, Enter, Orange, Moldcell, Bomba, iStore, Ultra și Maximum.

iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max pot fi achiziționate în 12 rate fără dobândă, de la 2 642 de lei pe lună, dar și prin programul Trade-In. În plus, la schimbul unui iPhone 16 Pro pentru achiziția unui iPhone 18 Pro, puteți primi un bonus de până la 1 700 de lei peste valoarea stabilită în urma evaluării.

Anul acesta, Apple a pus accent pe noi posibilități pentru cameră, performanță, formatul pliabil, sănătate și experiența audio. Hai să vedem prin ce se remarcă fiecare dintre noile dispozitive.

iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max: mai multe posibilități pentru fotografie

Una dintre principalele caracteristici ale modelelor este camera Fusion de 48 MP cu diafragmă variabilă, care se adaptează condițiilor de fotografiere și oferă mai mult control asupra cadrului.

Pentru performanță, modelele sunt echipate cu cipul A20 Pro, iar sistemul de răcire îmbunătățit contribuie la menținerea unei funcționări stabile chiar și în condiții de utilizare intensă.

Există îmbunătățiri și la capitolul încărcare: cu un adaptor compatibil, bateria poate ajunge la aproximativ 50% în circa 15 minute.

În noua gamă, se remarcă în mod special nuanțele Glacier și Burgundy.

iPhone Duo: primul iPhone pliabil

Una dintre principalele vedete ale prezentării este iPhone Duo, primul iPhone pliabil Apple, disponibil în nuanțele Star White și Night Sky.

Închis, poate fi folosit ca un smartphone obișnuit. Odată deschis, oferă un ecran generos, potrivit pentru vizionarea conținutului, apeluri video sau utilizarea mai multor aplicații simultan.

iPhone Duo poate fi folosit și semideschis, poziționat direct pe o suprafață, pentru fotografii sau apeluri video, fără să fie nevoie de un suport suplimentar. Iar ecranul exterior îi permite persoanei fotografiate să vadă în timp real cum va arăta cadrul.

Apple Watch Series 12: mai multă atenție pentru sănătate

Apple Watch Series 12 vă ajută să urmăriți mai bine starea generală și activitatea de zi cu zi.

Ceasul măsoară mai frecvent pulsul și alți indicatori importanți și vă ajută să înțelegeți cât de pregătit este organismul pentru efort și dacă s-a recuperat suficient după activitatea fizică. În același timp, oferă informații utile despre somn și vă însoțește în timpul antrenamentelor.

Apple Watch Ultra 4: pentru sport și aventură

Apple Watch Ultra 4 este conceput pentru sport, antrenamente în aer liber și călătorii.

Modelul integrează Health Sensing System și Readiness Score, iar GPS-ul precis ajută la urmărirea traseelor în timpul alergării, ciclismului, drumețiilor și a altor activități de zi cu zi.

Carcasa sa din titan este disponibilă în culorile Natural și Black.

AirPods 5: sunet adaptat mediului din jur

AirPods 5 adaptează automat experiența audio la ceea ce se întâmplă în jur și contribuie la reducerea zgomotului exterior.

La inițierea unei conversații, volumul scade automat. Totodată, pentru limbile compatibile, traducerea conversației poate fi auzită direct în căști.

Trade-In: o modalitate simplă de a face upgrade

Prin programul Trade-In, valoarea dispozitivului actual poate fi luată în calcul la achiziția unui alt dispozitiv Apple. Pentru anumite modele poate fi oferit și un bonus suplimentar peste valoarea stabilită în urma evaluării.

Achiziționând produsele de la partenerii autorizați Apple, beneficiați de garanție oficială, service certificat și acces la oferte speciale.

Reamintim că precomenzile pentru iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max sunt deja deschise, iar vânzările în Moldova vor începe deja de pe 25 septembrie.