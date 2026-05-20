AlexHost: Companie de hosting din Moldova ce activează deja în 9 țări Ⓟ

Compania moldovenească AlexHost, înregistrată în 2013 în Chișinău, și-a extins infrastructura de servere în nouă țări. Serverele VPS sunt disponibile astăzi în Moldova, Olanda, Suedia, Bulgaria, Elveția, Franța, Marea Britanie, România și SUA. Cu câțiva ani în urmă era vorba despre un singur centru de date în Chișinău — astăzi compania este prezentă pe piețele unde activează cei mai mari furnizori mondiali.

Creșterea a fost consecventă, dar nu lentă. În 2013, AlexHost și-a deschis propriul centru de date. În 2023 a intrat pe prima platformă internațională din Olanda. Apoi — Suedia, Bulgaria, Elveția, Franța, România, SUA. În 2025 au fost lansate noi servere dedicate în Bulgaria, iar în 2026 — și în Anglia. De-a lungul multor ani, compania lansează în fiecare an produse și locații noi.

În 13 ani, baza de clienți a depășit 70.000 de utilizatori — și asta fără investiții de tip venture capital și fără achiziții. Compania a crescut organic: prin reputație în comunitățile profesionale și relații pe termen lung cu clienții. Dezvoltatori, startup-uri, proiecte media și afaceri din zeci de țări aleg AlexHost și rămân alături de el ani de zile.

O confirmare aparte a maturității proceselor a reprezentat-o obținerea în 2026 a certificării ISO 27001 — standardul internațional în domeniul securității informațiilor. Mai mult decât atât S.R.L. ALEXHOST a fost oficial recunoscută de Agenția de Securitate Cibernetică a Moldovei drept furnizor esențial de servicii în sectorul infrastructurii digitale — în categoriile DNS, cloud computing și centre de prelucrare a datelor. Această recunoaștere confirmă nivelul ridicat de fiabilitate și importanța strategică a AlexHost pentru ecosistemul digital al țării.

Într-o epocă în care industria înlocuiește activ suportul cu chatboți și scripturi automatizate, AlexHost mizează pe oameni. În ultimul an, echipa a crescut cu aproape o treime: compania recrutează în mod țintit ingineri și specialiști în suport, astfel încât răspunsul uman să rămână un standard, nu o excepție. Suportul non-stop nu este o promisiune de marketing, ci rezultatul unor decizii concrete de personal.

Compania investește și în viitoarea generație de specialiști. În acest an, AlexHost a primit cinci studenți de la un colegiu IT pentru practică de vară: viitorii specialiști au avut ocazia să lucreze cu infrastructura reală a unui furnizor activ.

Compania asigură, de asemenea, gratuit, găzduirea site-ului Liceului Teoretic Varnița, al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir" din Chișinău și a donat servere proiectului FOSSVPS, care ajută echipele open-source să obțină găzduire gratuită.

În martie 2026, compania a fost unul dintre sponsorii ACUHIT — un hackathon de 48 de ore dedicat tehnologiilor viitorului în domeniul sănătății, organizat de Universitatea Acıbadem din Istanbul. Studenții au dezvoltat soluții AI pentru sarcini clinice reale, iar AlexHost a pus la dispoziție infrastructura de servere pentru participanți.

Reprezentanții companiei participă frecvent și la conferințe internaționale pentru îmbunătățirea serviciilor. În 2025, echipa a luat parte la Sigma World, CloudFest, RONOG și Moldova Digital Summit.

Povestea AlexHost este povestea unei companii tehnologice moldovenești care poate construi infrastructură internațională, poate câștiga competiția pe piețele europene mature și, în același timp, să rămână parte a comunității sale. În 13 ani — nouă țări, 70.000 de clienți și o continuă înaintare. Mai multe detalii — pe site-ul alexhost.com.