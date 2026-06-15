999: Suplinește contul cu Visa și primește bonusuri Ⓟ

Pe 999, răspunsul vine printr-o campanie cu Visa: reîncarci contul 999 cu cardul Visa și primești un bonus, plus o șansă lunară la premii.

Cum primești bonusuri?

Bonusul e un procent din suma cu care reîncarci contul, iar mărimea lui depinde de un singur lucru: dacă ai cardul Visa salvat sau folosești unul nou.

Persoanele fizice primesc: +10% cu cardul Visa salvat în cont, +7% cu un card Visa nou

Afacerile primesc: +40% cu cardul Visa Business salvat, +30% cu unul nou

Suma intră direct în contul 999, așa că o poți folosi imediat pentru promovarea anunțurilor sau a magazinului - bugetul tău personal îți aduce mai multă vizibilitate.

Un câștig în plus: tombola lunară

Pe lângă bonus, chiar și o singură reîncărcare cu Visa te înscrie automat în tombola lunară, fără pași suplimentari. În fiecare lună se aleg 3 câștigători:

500 lei la suplinirea cu un card Visa simplu

3.000 lei la suplinirea cu cardul Visa Business

Campania se derulează între 5 mai și 31 iulie 2026, grăbește-te să te alături.

De ce e sigur și simplu

Salvarea cardului este o metodă comodă și sigură pentru gestionarea alimentărilor regulate. Salvând cardul în profilul 999, simplifici plățile și nu mai pierzi timpul pe aceleași acțiuni repetitive. Plata durează sub o secundă și nu mai introduci datele de fiecare dată - un detaliu care contează mai ales când gestionezi zeci de anunțuri sau o vitrină întreagă de produse.

Obții mai mult din aceiași bani: un bonus direct în cont și o șansă în plus la premii.

Dacă tot reîncarci contul ca să-ți promovezi anunțurile, pe 999 perioada de acum e momentul în care fiecare leu lucrează pentru tine.

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