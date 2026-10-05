999: Funcționalități care îți fac viața mai ușoară Ⓟ

Bilanțul anului se face, de obicei, în decembrie. Noi ne-am grăbit, pentru că avem multe de povestit și toate te privesc pe tine.

Anul acesta am lucrat mult la 999. Fie că ai căutat un apartament în Botanica, ai vândut mașina în Bălți sau ai căutat un microbuz pentru afacere, am vrut ca totul să-ți fie mai simplu și mai sigur. Multe schimbări au apărut treptat, așa că unele poate nu le-ai observat. Le-am adunat aici, pentru că fiecare dintre ele le-am făcut din dorința comunității 999.

Ca să găsești mai repede ce cauți

Când cauți ceva pe 999, fiecare minut contează, mai ales când un anunț bun poate fi luat de altcineva până seara. De aceea am schimbat designul platformei, modificările au atins și anunțurile, ele apar acum în carduri noi, mai ușor de parcurs.

Am îmbunătățit categoriile Transport și Imobiliare, acum anunțurile companiilor au și logo, ca să vezi din prima dacă vorbești cu un vânzător privat sau cu o companie. Actualizarea care era atât de așteptată de toți. Doar alege Afișarea de tip Listă și orientează-te dintr-o singură privire.

Ca să nu-ți pierzi timpul cu spamul

Am muncit mult ca scammerii să aibă mai puține șanse. Anul acesta am luptat activ împotriva spamului. Dacă în martie 2026 au fost înregistrate la Support 131 de plângeri privind escrocii, în august numărul acestora a scăzut la doar 17.

Aceasta înseamnă mai puține anunțuri false și mai puține mesaje suspecte.

Chat actualizat și răspunsuri rapide de la Agent 999

O înțelegere bună începe cu o discuție bună. Acum în chat cu vânzătorul poți șterge sau modifica mesajul.

Iar pentru cei care prețuiesc timpul, am lansat Agentul 999. Te poate ajuta cu răspunsuri utile și rapide: îți explică cum funcționează platforma, îți recomandă filtre și îți face selecții de anunțuri. Răspunde imediat, chiar și noaptea, și nu se supără dacă întrebi de două ori.

Ca să plătești în câteva secunde

Dacă vinzi pe 999, știi cât de neplăcut e când promovarea se oprește pentru că s-au terminat banii pe cont. De aceea acum poți alimenta contul cu Apple Pay sau Google Pay, din câteva atingeri, fără să introduci datele cardului.

Iar ca să nu te mai gândești deloc la sold, pornește Alimentarea automată. Contul se reîncarcă singur când soldul scade sub pragul setat de tine.

Un an bun, nu-i așa?

Mai puțin spam, anunțuri mai ușor de parcurs, discuții mai simple și plăți în câteva secunde. Cel mai mult ne bucurăm când toate acestea te ajută să găsești sau să vinzi mai repede.

Și nu ne oprim aici. În zilele următoare vom povesti mai multe despre ce e nou pe 999 în Transport și în Imobiliare.

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