25 Mai 2026, 11:00
999 a deschis la Sculeni o stație ultra-fast de 240 kW Ⓟ

999 a deschis la Sculeni cea mai puternică stație de încărcare din rețeaua companiei. Noua locație de 240 kW permite încărcare ultra-fast și extinde infrastructura pentru automobile electrice din Moldova.

Mobilitatea electrică continuă să se dezvolte în Republica Moldova, iar infrastructura necesară pentru utilizatorii de automobile electrice devine tot mai accesibilă. 999, proiect marca Simpals, a deschis o nouă stație de încărcare ultra-fast la Calea Ieșilor 1, Ungheni, s. Sculeni.

Noua stație are o putere de 240 kW și este în prezent cea mai puternică din întreaga rețea Simpals. Capacitatea acesteia permite reducerea semnificativă a timpului de încărcare și oferă mai mult confort utilizatorilor aflați în tranzit sau în călătorii pe distanțe mai lungi.

Amplasarea noii locații într-un punct important de tranzit reflectă direcția strategică de dezvoltare a rețelei — extinderea infrastructurii nu doar în Chișinău, ci și pe traseele regionale și în zonele-cheie pentru mobilitatea electrică din Republica Moldova.

În prezent, rețeaua include deja 15 stații active în 13 locații din Republica Moldova: 

  • mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 16

  • mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 70V/1

  • Moments Café & Market, E581, vama Leușeni

  • mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 42/6

  • mun. Chișinău, str. Petricani 206

  • Cahul, str. Ștefan cel Mare 25

  • mun. Chișinău, str. Milano 1C

  • mun. Chișinău, str. Albișoara 19

  • or. Fălești, str. Bălțului 2

  • mun. Chișinău, str. Albișoara 68

  • mun. Chișinău, com. Tohatin

  • Lăpușna, Moldova

  • Calea Ieșilor 1, Ungheni, s. Sculeni

Prin dezvoltarea acestei rețele, 999 contribuie la crearea infrastructurii moderne pentru transportul electric și la creșterea accesibilității pentru proprietarii de automobile electrice din întreaga țară.

Tot mai mulți șoferi aleg mobilitatea electrică, iar necesitatea unor stații rapide și convenabile devine parte importantă a infrastructurii viitorului. Rețeaua 999 continuă să se extindă pentru a conecta principalele trasee și locații importante din Republica Moldova.

Dacă utilizați un automobil electric, puteți deja încărca rapid și confortabil în locațiile rețelei din diferite regiuni ale țării și pe principalele trasee de tranzit.

