Volkswagen va reduce gama de modele la jumătate în cadrul restructurării.

Numărul variantelor de echipare ale automobilelor Volkswagen urmează să fie redus cu 75%, pentru a diminua costurile și a simplifica procesele de producție.

Acest lucru este menționat în planul celei mai ample restructurări din istoria concernului german, prezentat după ședința consiliului de supraveghere VW de către directorul general al concernului, Oliver Blume, scrie dw.com.

Conducerea este nevoită să ia astfel de măsuri din cauza scăderii profitului. În al doilea trimestru al anului 2026, Volkswagen a vândut în întreaga lume mai puțin de 2,1 milioane de automobile - cu 8,6% mai puțin decât în anul precedent. Vânzările pe cea mai importantă piață, China, au scăzut cu 36,6%. Cauzele sunt presiunea concurenței, taxele impuse de Trump și scăderea rentabilității producției de vehicule electrice.

Reamintim că conducerea VW ia în considerare și reducerea în următorii ani a 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial (peste 15% din totalul angajaților) și închiderea a patru fabrici din Germania: unitățile VW din Hanovra, Emden și Zwickau, precum și fabrica Audi din Neckarsulm. Totuși, în planul prezentat acest lucru nu este menționat direct.

Dacă aceste planuri vor fi totuși puse în aplicare, reducerile vor fi mult mai ample decât cele convenite în 2024 în urma negocierilor dintre conducerea VW și sindicate. În timpul ședinței consiliului de supraveghere, la sediul Volkswagen din Wolfsburg a avut loc un miting organizat de sindicatul IG Metall. Acțiuni similare s-au desfășurat și în alte douăzeci de unități VW și alte mărci aparținând concernului, precum Audi, Porsche și MAN.