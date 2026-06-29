Volkswagen ia în considerare vânzarea mărcilor sale recunoscute la nivel mondial.

Pe fondul informațiilor despre o reducere record a numărului de angajați, Volkswagen ia în considerare vânzarea Ducati, PowerCo și a altor divizii.

Despre aceasta informează Financial Times, preia unian.net.

Publicația notează că cheltuielile legate de reducerile masive de personal ar putea „mânca” în totalitate fondurile obținute din vânzarea recentă a producătorului de turbine industriale Everllence. Acesta a fost vândut pentru aproximativ 8 miliarde de dolari.

Experții consideră că, dacă acești bani vor fi folosiți pentru acoperirea problemelor structurale, și nu pentru investiții, efectul tranzacției va fi limitat. În acest caz, Volkswagen va fi nevoit să vândă în continuare active. Printre soluțiile posibile se ia în calcul cedarea brandului de motociclete Ducati sau organizarea unui IPO pentru divizia Lamborghini.

Unii analiști consideră că probabilitatea vânzării acestor branduri este relativ scăzută. Un scenariu mai probabil este vânzarea diviziei de baterii PowerCo, a afacerii de condus autonom ADMT sau a producătorului de camioane Traton. Problema pentru Volkswagen este că aceste active sunt mai puțin atractive pentru potențialii investitori și pot fi evaluate mult mai jos decât Everllence.

Directorul general al brandului american de pickup-uri Scout (aparținând Grupului Volkswagen) a menționat anterior că IPO-ul acestei afaceri este luat în considerare ca o opțiune. Potrivit unei surse Financial Times, compania efectuează în prezent o analiză tehnico-economică pentru atragerea investitorilor externi.

Conducerea Volkswagen este, de asemenea, nevoită să ia în calcul posibilitatea economisirii fondurilor prin reducerea investițiilor în unele dintre diviziile sale, cum ar fi menționata PowerCo.

„Cel mai bine ar fi să încetezi pur și simplu să investești și să accepți că toate fondurile cheltuite sunt deja costuri irecuperabile. Cred că aceasta ar putea fi cea mai bună decizie financiară”, spune analistul UBS Patrick Hammel.

Concernul german Volkswagen plănuiește în următorii ani să reducă la nivel mondial până la 100.000 de angajați (în prezent, în concern lucrează aproximativ 657.000 de angajați), precum și să închidă unele fabrici.

Compania ar putea închide patru unități de producție. Printre acestea se numără fabricile din Hannover, Zwickau și Emden, precum și întreprinderea Audi din Neckarsulm. Producția la aceste unități ar putea fi oprită după finalizarea seriei actuale de modele. În cazul Zwickau, este vorba despre mașinile electrice Volkswagen ID.3 și Cupra Born.

Cel mai mare producător auto din Uniunea Europeană ar putea dispărea complet. În cadrul unei anchete interne, au fost intervievați membrii consiliului de administrație și ai consiliului de supraveghere Volkswagen AG pentru a evalua nivelul de coeziune internă.

Majoritatea managerilor de top au ajuns la concluzia că situația în concern este critică. Șase din cei nouă membri ai consiliului de administrație au evaluat starea Volkswagen AG ca fiind potențial amenințătoare pentru existența sa viitoare, iar alți trei au numit situația actuală tensionată.

Stările de panică ale conducerii Volkswagen au o bază reală. Potrivit Deutsche Welle, profitul net al concernului Volkswagen AG după plata impozitelor pentru anul trecut a scăzut cu aproximativ 44% – la 6,9 miliarde de euro, comparativ cu 12,4 miliarde de euro în anul precedent.

Principalul factor al scăderii au fost pierderile înregistrate la subsidiara Porsche, apărute în urma revizuirii strategiei cu accent pe prelungirea ciclului de viață al motoarelor cu ardere internă. Acest lucru a afectat negativ rezultatele financiare ale concernului-mamă. O lovitură suplimentară au fost pierderile de miliarde cauzate de restricțiile vamale din SUA, impuse de administrația președintelui Donald Trump.

Unele semne ale crizei au apărut încă de anul trecut. La sfârșitul anului 2023 s-a aflat că Volkswagen încetează producția de automobile la fabrica sa din Dresda. Această decizie a fost luată în contextul scăderii vânzărilor în China și a diminuării cererii pe piețele europene.