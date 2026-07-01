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delo.ua logodelo
1 Iulie 2026, 23:54
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Vânzările Tesla în Europa au crescut înainte de raportul trimestrial

Compania americană Tesla înregistrează o reluare stabilă a vânzărilor pe piața europeană.

Vânzările Tesla în Europa au crescut înainte de raportul trimestrial.
Vânzările Tesla în Europa au crescut înainte de raportul trimestrial.

Numărul noilor înmatriculări de automobile electrice ale acestui brand în iunie a crescut semnificativ în multe țări din regiune, consolidând pozițiile producătorului înainte de publicarea raportului oficial trimestrial, transmite delo.ua.

Potrivit datelor organizațiilor europene de profil, numărul înmatriculărilor Tesla, care reprezintă un indicator direct al nivelului vânzărilor, a crescut în iunie cu 39% în Danemarca, cu 56% în Suedia și cu 5,6% în Spania. În Franța, numărul noilor automobile electrice înregistrate ale brandului a crescut mai mult decât dublu.

Acest salt de activitate a avut loc după o perioadă dificilă pentru Tesla în Europa, când compania a pierdut cotă de piață din cauza concurenței brandurilor chinezești, a gamei limitate de modele și a boicotului parțial al consumatorilor din cauza declarațiilor politice ale directorului general Elon Musk.

Schimbările actuale de pe piața europeană sunt determinate de următorii factori:

  • Factorii de creștere: Franța a devenit principalul punct de sprijin al companiei datorită programului guvernamental de subvenționare a automobilelor electrice și tranziției accelerate a parcurilor auto corporative către transportul ecologic. În plus, brandul se recuperează treptat după scandalurile de imagine de anul trecut.
  • Scăderea în Norvegia: excepție de la trendul general a fost Norvegia, unde numărul noilor înmatriculări Tesla a scăzut cu 43% comparativ cu anul trecut. Analiștii explică acest lucru prin faptul că anterior țara oferea facilități foarte generoase, de care cumpărătorii au profitat anticipat — înainte de reducerea planificată a preferințelor fiscale în 2026. Aceasta a provocat o răcire temporară a pieței.
  • Așteptările analiștilor: datele din iunie pun bazele raportului trimestrial Tesla. Specialiștii prognozează o creștere generală a livrărilor companiei în al doilea trimestru cu 5%, iar cea mai mare parte a acestei creșteri este așteptată tocmai datorită țărilor europene, unde prețurile ridicate la combustibilii tradiționali stimulează șoferii să treacă la automobile electrice.
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