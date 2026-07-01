Vânzările Tesla în Europa au crescut înainte de raportul trimestrial.

Compania americană Tesla înregistrează o reluare stabilă a vânzărilor pe piața europeană.

Numărul noilor înmatriculări de automobile electrice ale acestui brand în iunie a crescut semnificativ în multe țări din regiune, consolidând pozițiile producătorului înainte de publicarea raportului oficial trimestrial, transmite delo.ua.

Potrivit datelor organizațiilor europene de profil, numărul înmatriculărilor Tesla, care reprezintă un indicator direct al nivelului vânzărilor, a crescut în iunie cu 39% în Danemarca, cu 56% în Suedia și cu 5,6% în Spania. În Franța, numărul noilor automobile electrice înregistrate ale brandului a crescut mai mult decât dublu.

Acest salt de activitate a avut loc după o perioadă dificilă pentru Tesla în Europa, când compania a pierdut cotă de piață din cauza concurenței brandurilor chinezești, a gamei limitate de modele și a boicotului parțial al consumatorilor din cauza declarațiilor politice ale directorului general Elon Musk.

Schimbările actuale de pe piața europeană sunt determinate de următorii factori: