Vânzările de automobile electrice în Europa au crescut cu 45%, pe fondul lansării unor modele ieftine.

Trecerea Europei la automobile electrice ia amploare. De la începutul anului, vânzările au atins volume record datorită apariției unui număr mare de modele accesibile, pe care producătorii auto le lansează pe piață.

Despre acest lucru relatează Dilo, cu referire la datele Reuters. Potrivit unui studiu realizat de organizația Transport & Environment, în perioada ianuarie-august 2026, în țările UE au fost vândute 1,64 milioane de automobile electrice, cu 45% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Ponderea automobilelor electrice pe piață a ajuns la 22%, cu 6% mai mult decât anul trecut. Organizația a numit anul 2026 „un punct de cotitură pentru accesibilitatea automobilelor electrice", întrucât gama de modele a crescut cu 50% într-un singur an, pe fondul încercărilor producătorilor de a se încadra în standardele UE privind emisiile.

În special, concernuri precum Volkswagen lansează activ pe piață variante accesibile (printre acestea, Polo complet electric), ceea ce îi permite producătorului auto german să elimine decalajul față de normele privind emisiile și să evite amenzile.

Cine conduce după numărul de modele

Mărcile europene și-au păstrat partea leului din ofertă, prezentând circa 60% din toate modelele disponibile și adăugând încă 16 variante în prima jumătate a anului 2026. Producătorii chinezi au asigurat 21% din gamă, completând sortimentul de modele cu 11 noutăți.

Impactul costului combustibilului asupra șoferilor

Un stimul suplimentar pentru trecerea la electricitate a fost creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Cel mai mult s-a scumpit motorina: de la începutul războiului cu Iranul, prețul a crescut cu 38%. Potrivit calculelor cercetătorilor, alimentarea unui rezervor de 50 de litri îi costă acum pe șoferii europeni cu 30 de euro (circa 34 de dolari) mai mult.