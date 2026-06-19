Un german a parcurs 2.400 km cu un singur plin cu un VW Passat.

Un șofer a decis să parcurgă cu un singur rezervor distanța de la Hildesheim, Germania, până la Cercul Polar, cu un Volkswagen Passat B5 1.9 TDI din 1998.

Sarcina era să nu se alimenteze pe drum și să doboare propriul record cu aceeași mașină, stabilit vara trecută, când a reușit să parcurgă 1.913 km cu un singur plin.

Traseul său a fost din Hildesheim, Germania, către localitatea suedeză Juoksengi, situată lângă Cercul Polar. Distanța estimată era de 2.359 km, însă ambițiile erau și mai mari – să se apropie de pragul de 2.400 km.

Pentru a atinge scopul, bărbatul trebuia să conducă cu un consum mediu de aproximativ 3,0 l/100 km. Cum a reușit asta? Germanul a apelat la câteva trucuri.

Bărbatul a scos din interiorul Volkswagen Passat B5 toate lucrurile inutile, lăsând doar strictul necesar pentru dormit (saltea gonflabilă și pernă). De pe caroserie a demontat barele de plafon și antena. Pentru a îmbunătăți aerodinamica, pe roți au fost montate capace speciale (Mooncaps), iar în față au fost acoperite orificiile de ventilație.

De asemenea, autorul a înlocuit termostatul defect al lichidului de răcire și a schimbat filtrele de aer, de habitaclu și de combustibil. În plus, a instalat pilot automat pentru menținerea unei viteze constante.

Pentru a reduce cât mai mult sarcina asupra motorului, în faruri au fost montate becuri LED. Totodată, a scos complet cureaua de antrenare a aerului condiționat.

Au fost schimbate simultan toate lichidele tehnice din mașină: a turnat un ulei special de economisire a energiei 0W30. Pentru a îmbunătăți arderea combustibilului, în rezervor a adăugat o tabletă catalizator Ferox. Întreaga cursă s-a desfășurat pe motorină Ultimate Diesel.

De asemenea, bărbatul a montat anvelope de vară economice Michelin Energy Saver (dimensiunea 175/65 R15), umflate la o presiune extremă de 4 bari pentru a minimiza rezistența la rulare.

Nu au lipsit nici trucurile la benzinărie. Pentru a parcurge distanța maximă, autorul, prin apăsarea unei valve speciale de ventilație a rezervorului, a reușit să toarne încă aproximativ 13 litri de combustibil după primul clic al pistolului de alimentare. În același timp, mașina a fost ridicată cu cricul.

În final, bărbatul a reușit să toarne în rezervor aproape 72 de litri de motorină.

În timpul călătoriei, șoferul a menținut o viteză de aproximativ 80 km/h, iar acolo unde a fost posibil, a mers în spatele camioanelor, folosind efectul aerodinamic de reducere a rezistenței aerului.

Primele rezultate au fost promițătoare: computerul de bord arăta un consum de 2,9 l/100 km. După 345 km, indicatorul de combustibil aproape că nu s-a mișcat, iar prima scădere vizibilă a nivelului a fost observată abia după 650 km. Când mașina a parcurs 1.000 km, combustibilul indicat era încă mult peste jumătatea rezervorului.

Noaptea, călătorul s-a oprit să doarmă chiar în mașină, apoi a continuat drumul prin Suedia. Pe parcurs, a fost nevoit să conducă atât de economic încât unele camioane claxonau, fiind nevoite să-l depășească.

În timpul călătoriei, el a exprimat și opinia că un astfel de automobil diesel economic poate fi la fel de eficient din punct de vedere ecologic ca mașinile electrice moderne, mai ales ținând cont de durabilitatea mașinii și lipsa necesității de a schimba o baterie costisitoare.

După ce a parcurs 2.000 km, mașina nici măcar nu a intrat în modul rezervă de combustibil, ceea ce înseamnă că vechiul record a fost depășit cu siguranță. Ulterior, traseul l-a condus pe un drum de pietriș, ceea ce a afectat negativ consumul, însă spre seară șoferul a ajuns totuși la Cercul Polar, îndeplinind obiectivul principal – să ajungă acolo fără nicio realimentare.

Motorul s-a oprit definitiv după 2.398 km parcurși – la doar doi kilometri de pragul dorit de 2.400 km. Astfel, germanul a depășit și recordul anterior stabilit de doi britanici cu un Passat mai nou, care au reușit să parcurgă 2.388 km cu un singur plin.

La finalul cursei, consumul mediu de combustibil a fost exact 3,00 litri la 100 de kilometri, un rezultat impresionant pentru un Volkswagen Passat B5 1.9 TDI de 28 de ani.

Autorul și-a filmat călătoria. A ieșit un videoclip captivant. Acesta poate fi vizionat cu subtitrări în limba rusă: