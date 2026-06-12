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unian.net logounian
12 Iunie 2026, 23:38
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Toyota Yaris a devenit cel mai vândut automobil compact din lume

Conform rezultatelor vânzărilor de la începutul anului 2026 până în aprilie, Toyota Yaris a rămas liderul pieței mondiale de automobile compacte.

.Toyota Yaris a devenit cel mai vândut automobil compact din lume
.Toyota Yaris a devenit cel mai vândut automobil compact din lume

Mașinile compacte sunt foarte populare în lume datorită manevrabilității ridicate, economiei și comodității parcării în traficul urban aglomerat. De aceea, ele sunt adesea alese pentru deplasările zilnice în oraș și în afara acestuia, transmite unian.net.

Concurența pe piața modelelor compacte este foarte mare, dar acest lucru nu a împiedicat Toyota Yaris să ocupe 3,8% din vânzări. Modelul menține ferm prima poziție chiar și în ciuda scăderii vânzărilor anuale cu 11,1%.

În fața multor concurenți, Toyota Yaris se remarcă prin durabilitate datorită construcției simple și fiabile. Modelul este apreciat nu doar pentru fiabilitate, ci și pentru prețul relativ accesibil – în Ucraina, hatchback-ul clasic Toyota Yaris poate fi achiziționat pentru 1.150.000 de grivne.

De asemenea, în top trei lideri au intrat Renault Clio și Nissan Kicks, pe care cumpărătorii le aleg pentru aceleași avantaje.

În general, top zece arată astfel:

  1. Toyota Yaris (-11,1%)
  2. Renault Clio (+3,9%)
  3. Nissan Kicks (-0,3%)
  4. Volkswagen T-Roc (-9,8%)
  5. Maruti Dzire (+33,9%)
  6. Tata Nexon (+29%)
  7. Volkswagen Polo (-12,7%)
  8. Tata Punch (+28%)
  9. Volkswagen T-Cross (-10,6%)
  10. Hyundai Venue (+12,2%)
Sursă
unian.net logounian
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