Tesla rechemă mii de automobile electrice Model Y din cauza lipsei probabile a unei etichete.

Conform raportului de rechemare, la automobilele Model Y fabricate între 17 noiembrie 2024 și 21 aprilie 2026 poate lipsi eticheta de certificare cu informații despre data fabricației, masa maximă admisă a vehiculului și presiunea recomandată în anvelope, transmite theverge.com.

Eticheta de certificare este, de obicei, plasată pe partea interioară sau pe stâlpul lateral al ușii din partea șoferului și conține informații despre capacitatea maximă de încărcare a vehiculului, precum și date despre presiunea recomandată în anvelope și data fabricației. Majoritatea șoferilor probabil nu acordă atenție prezenței acesteia, însă ea este esențială pentru controlul încărcăturii maxime admise și pentru stabilirea presiunii corecte în anvelope.

Potrivit estimărilor Tesla, această etichetă lipsește la aproximativ 45% dintre automobilele Model Y rechemate. În raportul de rechemare se menționează, de asemenea, că Tesla a corectat deja instrumentul automat de scanare care a permis livrarea vehiculelor fără etichetă, iar angajații fabricii au început să verifice manual prezența acesteia.

Spre deosebire de majoritatea problemelor Tesla, care sunt remediate prin actualizări software, proprietarilor automobilelor rechemate li se va cere să aducă fizic Modelele Y pentru inspecție, pentru a verifica prezența etichetei și, dacă este necesar, pentru a o adăuga. O consolare pentru șoferi poate fi faptul că rechemarea nu este asociată cu riscul desprinderii roților.