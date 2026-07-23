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23 Iulie 2026, 10:09
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SUA interzic automobilele chinezești: Sub această măsură a căzut și Mercedes

Comitetul Senatului SUA pentru comerț a aprobat un proiect de lege care, practic, închide piața americană pentru producătorii auto chinezi.

SUA interzic automobilele chinezești: Sub această măsură a căzut și Mercedes.
SUA interzic automobilele chinezești: Sub această măsură a căzut și Mercedes.

Noile reguli ar putea elimina neașteptat de pe drumurile țării chiar și brandul german Mercedes-Benz.

Un nou document stabilește o limită strictă a proprietății. Astfel, companiilor în care peste 15% din acțiuni aparțin Chinei li se va interzice să activeze în SUA. Mercedes-Benz are aproximativ 20% investiții pasive chinezești, scrie rbc.ua citând reuters.com.

Senatorul Ted Cruz a avertizat deja asupra pericolului pentru gigantul german, iar senatorul Bernie Moreno a menționat că Mercedes va avea timp până în 2030. Compania va putea schimba structura proprietății sau obține o scutire specială de la cerințe.

Concurență și susținerea producătorului autohton

În Senat se vorbește deschis despre lobby. Compania General Motors susține activ aceste restricții, dorind să elimine Mercedes și să facă brandul său Cadillac mai de succes.

Totuși, politicienii promit un compromis: Cruz a declarat că o interdicție totală pentru Mercedes nu va fi niciodată luată în serios. Proiectul de lege conține însă o altă prevedere controversată: producătorii auto vor fi obligați să cumpere baterii scumpe de la GM. Aceasta ar putea adăuga 5.000 de dolari la prețul fiecărei mașini. Acești bani, desigur, vor fi plătiți de cumpărători, nu de companii.

Cota Polestar și Volvo

Administrația Trump a început deja să preseze producătorul de vehicule electrice Polestar. Compania aparține holdingului chinez Geely. Vânzările sale în SUA ar putea înceta deja din anul model 2027.

Brandul Volvo Cars este într-o situație mai bună. Compania a primit permisiunea de a activa, dar trebuie să confirme conformitatea întregii sale game cu noile reguli.

Nu doar concurență, ci și securitate națională

Senatorii americani văd o amenințare în tehnologiile avansate din China. Mașinile moderne colectează prea multe date, iar acum vor fi supuse unui control strict:

  • sistemele Bluetooth și Wi-Fi;
  • modulele de comunicații mobile;
  • tehnologiile de navigație prin satelit.

Washingtonul se teme că China ar putea folosi aceste date pentru a supraveghea americanii. De aceea, restricțiile vizează nu doar hardware-ul, ci și software-ul.

Repatrierea „acasă”

Legea deja dă primele rezultate – concernurile americane au început să mute capacitățile din China înapoi în SUA:

  • Compania GM va reloca producția modelului Buick Envision până în 2028.
  • Ford a acceptat să producă modelele chinezești Lincoln pe teritoriul Statelor Unite.
  • Divizia Google Waymo a renunțat la platformele Geely în favoarea producătorilor din Detroit.
Sursă
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