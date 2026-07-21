Smart se pregătește pentru premieră: Speră să cucerească inimile europenilor.

Noul electrocars cu două locuri este cel mai recent și important model din programul actual de dezvoltare al mărcii smart.

În prezent, smart #2 trece prin ciclul final de teste, iar premiera va avea loc în octombrie, la Salonul Auto de la Paris.

Marca smart a apărut în 1994, primul său model fiind o mașină urbană cu două locuri și motor spate, al cărei concept a fost dezvoltat de antreprenorul elvețian independent Nicolas Hayek, creatorul brandului de ceasuri Swatch. Inițial, marca smart a aparținut companiei Micro Compact Car AG (MMC), o întreprindere mixtă a fostului concern Daimler-Benz și grupului elvețian Swatch, dar în 1998 Daimler-Benz a preluat complet MMC. Ulterior, germanii au încercat timp de douăzeci de ani să facă marca smart profitabilă, însă fără succes.

În 2019, marca smart a fost încredințată companiei smart Automobile, o întreprindere mixtă deținută în mod egal de Mercedes-Benz și Geely. De atunci, Geely este responsabilă pentru inginerie și producția tuturor noilor modele smart, iar Mercedes-Benz pentru designul acestora. Cu participarea Geely, marca smart a fost practic relansată complet, gama actuală fiind formată din crossover-ele compacte smart #1 și smart #3, crossover-ul de dimensiuni medii smart #5 și liftback-ul de dimensiuni medii smart #6. Se presupunea că piața principală pentru aceste modele va fi China, însă din cauza prețurilor prea mari cererea a fost mult mai mică decât se aștepta.

Acum marca smart se concentrează în principal pe Europa, unde este asociată în primul rând cu modelul cu două locuri smart fortwo, care a existat în trei generații. Producția smart fortwo de a treia generație s-a încheiat în 2024, iar în curând va fi înlocuită de smart #2. În aprilie anul acesta smart #2 a debutat sub formă de concept, iar în iunie au fost dezvăluite câteva caracteristici ale designului interiorului său. Lansarea oficială a modelului de serie smart #2 va avea loc în octombrie la Paris, iar până atunci serviciul de presă al smart Automobile a publicat fotografii cu mașina pre-serie în camuflaj.

Din aceste fotografii este clar că modelul de serie smart #2 va semăna mult cu conceptul cu același nume, dar nu va avea strălucirea glam a acestuia. În schimb, sunt promise o manevrabilitate rafinată și o suspensie rezistentă, capabilă să suporte urcările pe borduri și mersul pe piatra cubică veche de secole a orașelor europene. Lungimea totală a smart #2 este de 2792 mm, iar raza de întoarcere — 6,95 m.

La baza smart #2 stă platforma ECA (Electric Compact Architecture), dezvoltată special pentru acest model. Propulsoarele vor fi exclusiv electrice, unicul motor electric fiind montat pe puntea spate. Suspensia este complet independentă, pe arcuri. Din caracteristicile tehnice a fost anunțată până acum doar autonomia maximă la o singură încărcare — 300 km conform ciclului WLTP.

Succesul sau eșecul smart #2 va depinde în mare măsură de preț, despre care nu există încă nicio informație. smart #2 va fi produs în China, astfel că în Europa prețul său va include o taxă vamală majorată. În mass-media occidentală au circulat zvonuri că producția smart #2 ar putea fi stabilită în Europa, însă acestea nu au fost confirmate oficial până acum.