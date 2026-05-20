Skoda a prezentat un crossover electric accesibil Epiq.

La baza Skoda Epiq stă cunoscuta platformă MEB+ a grupului Volkswagen. Versiunea de bază va primi un motor de 116 cai putere, iar cea intermediară are un agregat de 135 cai putere. Acestea sunt combinate cu o baterie cu o capacitate de 37 kW*h. Autonomia versiunilor de început este aceeași (306 km), în timp ce în varianta „medie” bateria suportă o viteză de încărcare mai mare (90 kW față de 50), informează kommersant.ru.

Cea mai scumpă variantă are un motor de 211 cai putere și o baterie de 52 kW*h (puterea de încărcare — 105 kW), care poate reîncărca energia de la 10 până la 80% în 25 de minute. Tracțiunea este în toate cazurile doar față, în timp ce modelele electrice superioare Enyaq și Elroq au tracțiune spate. Lungimea noutății este de 4171 mm, cu un ampatament de 2601 mm. Volumul portbagajului variază între 475 și 1344 l, iar în față, sub „capotă”, există un compartiment de 25 l.

Skoda Epiq a primit un mod de condus cu o singură pedală (recuperarea puternică încetinește mașina la eliberarea pedalei de accelerație) și o caroserie cu o eficiență aerodinamică ridicată (coeficientul de rezistență la înaintare — 0,275). În interior, cu finisaje din materiale reciclate, domină un ecran central de 13 inch, iar întrerupătoarele fizice din habitaclu sunt puține. Ca și în alte modele Skoda, în panourile ușilor sunt ascunse umbrele. Lista de opțiuni include climatizare cu două zone, iluminare matricială, sistem de vedere panoramică, 10 difuzoare audio și altele.