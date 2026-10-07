Șeful Porsche a decis să reducă conducerea cu 40% pentru a salva compania.

Directorul general al Porsche, Michael Leiters, a prezentat strategia de salvare a companiei.

În cadrul reducerii cheltuielilor, producătorul va diminua cu 40% numărul funcțiilor de conducere. Numărul angajaților din departamentele administrative și de producție va fi redus cu aproximativ 25%, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Totodată, Leiters a anunțat majorarea de la 10% la 30% a ponderii bonusului anual pentru conducerea de vârf, legată de rezultatele individuale ale activității fiecărui angajat. «Considerăm că diferențele de rezultate trebuie să se reflecte mai clar și mai consecvent în sistemul de remunerare a managerilor», a explicat el. «Vrem să consolidăm legătura dintre contribuția individuală și valoarea pe termen lung pentru companie», a adăugat șeful Porsche.

În următorii ani, producătorul intenționează să se concentreze pe dezvoltarea automobilelor cu motoare cu ardere internă și examinează, de asemenea, posibilitatea dezvoltării a trei noi modele neelectrice. Pe termen mediu, acest lucru va permite creșterea EBIT de la nivelul actual de 7,8% la 10-15%. Obiectivul strategic pe termen lung este o rentabilitate de 15%, a explicat el.

Ponderea automobilelor cu motoare tradiționale sau sisteme de propulsie hibride, inclusiv hibride reîncărcabile, în volumul total al vânzărilor va rămâne la circa 67%, în pofida deciziei de interzicere a automobilelor cu motoare cu ardere internă din 2035, a explicat Leiters. «În orice caz, mai avem încă patru-cinci ani pentru a câștiga bani din aceste automobile», a remarcat el. Anul trecut, circa 78% dintre automobilele Porsche vândute erau echipate cu motoare cu ardere internă.

Producătorul intenționează să majoreze prețul mediu cu 20%. «Nu este vorba doar despre majorarea prețurilor, ci despre creșterea valorii pentru client — și, deja ca urmare, despre majorarea prețurilor. Consider că acest lucru este foarte important», a declarat șeful Porsche.

Totodată, Porsche reduce cu 20% numărul de variante oferite în întreaga gamă de modele, ceea ce permite majorarea volumelor de producție ale modelelor rămase, îmbunătățirea scalabilității și reducerea costurilor. Compania estimează că astfel va putea majora cu până la 30% vânzările anumitor modificări.

Producătorul planifică să reducă și mai mult pragul de rentabilitate: pe viitor, acesta ar trebui atins la un volum de vânzări de sub 200 de mii de automobile. Judecând după rezultatele primului semestru, în anul curent Porsche va comercializa între 230 de mii și 240 de mii de mașini.

Porsche se așteaptă ca ponderea automobilelor comercializate în China să scadă la 10% din volumul total al vânzărilor. În prezent, China reprezintă 15% din vânzările Porsche, Europa și America — câte 35%, iar celelalte regiuni ale lumii — 15%.