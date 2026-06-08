Șapte țări din UE cer Bruxelles-ului să nu relaxeze obiectivele privind emisiile de CO₂ pentru industria auto

Apelul Danemarcei, Franței, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Portugaliei, Spaniei și Suediei a fost lansat după ce liderii UE, în decembrie anul trecut, au atenuat interdicția propusă de Comisia Europeană privind vânzarea de mașini noi cu motoare cu ardere internă începând cu 2035, cedând presiunilor din partea unor guverne și producători auto. În schimb, executivul UE a propus reducerea cu 90% a emisiilor de CO2 ale autoturismelor până în 2035, transmite euronews.com.

Într-un document neoficial, aceste țări și-au confirmat împreună angajamentul pentru accelerarea electrificării parcului auto de autoturisme și vehicule comerciale ușoare în întregul bloc, solicitând extinderea rețelei de infrastructură de încărcare și stimulente pentru creșterea cererii consumatorilor.

„Tranziția parcului european de vehicule ușoare către tracțiunea electrică poate reduce vulnerabilitatea noastră în fața viitoarelor crize geopolitice și a șocurilor de preț la combustibilii fosili. Este, de asemenea, o modalitate directă și durabilă de a crește accesibilitatea transportului, protejând șoferii de creșterea prețurilor la combustibil”, se arată în document.

Germania și Italia au cerut mai multă flexibilitate

Cu sprijin politic din partea Germaniei și Italiei, Partidul Popular European centrist din Parlamentul European a jucat un rol cheie în anularea interdicției, insistând că legislația UE care afectează statele membre trebuie să se bazeze pe neutralitatea tehnologică, oferind practic guvernelor naționale libertatea de a alege cele mai bune metode de reducere a emisiilor, păstrând competitivitatea.

Europarlamentarul Manfred Weber (Germania/PPE) a organizat pe 13 mai un summit auto de înalt nivel pentru a menține dinamica, în timp ce grupurile politice caută compromisuri privind legea revizuită.

„Nu am susținut regulamentul din 2035 (interdicția motoarelor cu ardere internă) în legislatura trecută. În campania electorală de acum doi ani am promis să anulăm această interdicție și acum ne ținem de promisiune. Comisia Europeană a prezentat regulamentul revizuit în decembrie, bazându-se pe promisiunile PPE”, a declarat Weber la o conferință de presă.

Weber caută sprijin printre deputații socialiști și liberali din Parlament, deși, se pare, președintele PPE va putea obține și voturile partidelor de dreapta, cum ar fi „Patrioții pentru Europa”, al treilea grup ca mărime din Parlament.

Acum, cele șapte capitale avertizează asupra eforturilor de a slăbi și mai mult regulile de decarbonizare a transportului auto în UE: în ultimul proiect de raport al principalului negociator al Parlamentului European, deputatul Massimiliano Salini (Italia/PPE), se observă un nivel și mai scăzut de ambiție decât în propunerea revizuită a Comisiei, inclusiv relaxarea unor ținte specifice privind emisiile și acordarea producătorilor de timp suplimentar pentru a îndeplini cerințele.

Electrificarea aduce un triplu beneficiu, susțin țările UE

Cele șapte țări subliniază că electrificarea nu mai este doar o problemă ecologică, ci a devenit o necesitate geopolitică. În opinia lor, creșterea parcului de vehicule electrice permite reducerea dependenței de volatilitatea prețurilor la combustibil, îmbunătățirea calității aerului și apropierea de atingerea obiectivelor climatice ale UE.

Potrivit țărilor semnatare ale documentului, vânzările de mașini electrice în Europa au crescut cu 33% în primul trimestru comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut; acestea prezintă acest fapt ca o dovadă că consumatorii percep tot mai mult mașinile electrice ca un răspuns practic la creșterea prețurilor la combustibil.

Cele șapte capitale recunosc că anumite elemente de flexibilitate pot fi justificate, dar insistă că acestea trebuie să rămână strict limitate și corelate cu angajamente reale de mediu și industriale. Sunt îngrijorate că relaxările excesive vor submina încrederea investitorilor și vor încetini tranziția deja începută în sectorul auto european.

„Mecanismele de flexibilitate care permit producătorilor să își atingă țintele de emisii de CO2 trebuie să rămână strict limitate, condiționate și bine gândite, pentru a nu dilua semnalul investițional pe termen lung în favoarea electrificării, pentru a nu slăbi certitudinea reglementară și pentru a nu încetini tranziția industrială deja începută în întregul lanț valoric auto european”, se arată în document.