Rolls-Royce a prezentat o versiune exclusivă Phantom în stil marin.

Rolls-Royce a prezentat o nouă versiune exclusivă a sedanului său de top, Phantom. Mașina, denumită Regatta, este dedicată regatelor de navigație și are un design complet unic al caroseriei și interiorului.

Compania Rolls-Royce a prezentat o versiune exclusivă a sedanului său emblematic Phantom, numită Regatta. Noutatea este inspirată de regatele de navigație de pe coasta de sud a Angliei și este realizată în stil marin, transmite rbc.ru.

La baza versiunii speciale stă Rolls-Royce Phantom Extended, cu o lungime de 5982 mm. Aceasta este cu aproape 25 cm mai lungă decât Cadillac Escalade ESV. Caracteristica principală a noutății este designul caroseriei. Mașina este vopsită manual în două culori — albastru intens Regatta Blue și alb English White. Rolls-Royce subliniază că linia de separare a nuanțelor trebuie să evoce asociații cu linia de plutire a unei iahturi cu pânze. Imaginea este completată de jantele lustruite de 22 de inci.

Tema marină continuă și în interior. Partea frontală a habitaclului este finisată cu piele albastru închis, cu cusături contrastante albe și volan bicolor. Ornamentele gurilor de ventilație sunt albe, iar locul central pe bord este ocupat de o compoziție artistică realizată manual de meșterii Rolls-Royce.

Partea din spate a habitaclului este decorată în gama de culori opusă. Aici sunt montate scaune îmbrăcate în piele Grace White, cu ornamente albastre închise și cusături contrastante.

O atenție deosebită a fost acordată detaliilor. Mesele rabatabile pentru pasagerii din spate sunt stilizate ca puntea unei iahturi cu pânze. Fiecare dintre ele necesită aproximativ 120 de ore de lucru: meșterii folosesc 16 plăci de nuc regal și inserții subțiri din bolivar negru.

O altă caracteristică distinctivă a Phantom Regatta sunt panourile ușilor iluminate și plafonul emblematic Starlight Headliner. Acesta integrează 1.307 elemente din fibră optică, care reproduc modelul curenților de maree din jurul insulei Wight.

Din punct de vedere tehnic, mașina nu diferă de Phantom Extended standard și este echipată cu un motor V12 biturbo de 6,75 litri, cu o putere de 571 CP și un cuplu de 900 Nm. Acest sedan poate accelera de la zero la 96 km/h în 5,2 secunde, iar viteza maximă este limitată la 250 km/h.