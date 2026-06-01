Reputația Volvo este în pericol după mai multe cazuri de incendiere ale modelului EX30 în Thailanda.

Asociația pentru protecția drepturilor consumatorilor din Thailanda a intentat un proces civil împotriva subsidiarei locale a Volvo Cars, din cauza unor incendii la bateriile modelului EX30.

Potrivit unui reprezentant de rang înalt al Asociației, procesul a fost intentat după ce o întâlnire între clienți și producătorul auto nu a dus la un acord.

Conform Reuters, în Thailanda sunt înregistrate în prezent peste 1.600 de vehicule electrice EX30. Decizia unor clienți Volvo de a apela la instanță a urmat după două cazuri de incendiu ale EX30 în diferite orașe din țară în luna mai.

Anterior, un reprezentant Volvo Cars a declarat că astfel de incidente rămân rare, iar incendiile au fost înregistrate doar la 0,1% dintre vehicule. Ca soluție temporară, Volvo Cars a trimis notificări clienților cu recomandarea de a nu încărca bateria peste 70%.

De asemenea, brandul suedez a propus înlocuirea bateriilor și utilizarea unor vehicule de schimb pentru cei afectați, precum și înlocuirea parțială a componentelor de tracțiune, însă această ofertă nu a fost acceptată de clienți.

„Majoritatea consumatorilor doresc rambursarea integrală a banilor pentru mașină, nu înlocuirea bateriilor”, a declarat pentru presă o proprietară locală de EX30.

În noiembrie 2025, un incendiu a avut loc la un exemplar de expoziție EX30 într-un centru de dealeri din Brazilia. Mașina a fost complet distrusă.

În februarie 2026, Volvo a anunțat rechemarea a peste 40.000 de EX30 la nivel mondial din cauza unui defect de fabricație la modulele bateriilor.

Menționăm că versiunea de bază a Volvo EX30 este echipată cu o baterie litiu-fier-fosfat de 49 kW·h, iar în variantele superioare sunt utilizate baterii de tracțiune litiu-nichel-mangan-cobalt (cu cea mai mare autonomie).