Profitul Porsche crește cu 34%, în ciuda scăderii din China și a diminuării vânzărilor

Porsche a confirmat prognoza anuală: reducerea cheltuielilor și creșterea vânzărilor modelului 911 au susținut profitul, în ciuda scăderii livrărilor în China cu 32% și a planurilor de a reduce mii de locuri de muncă până în 2035.

Producătorul german de automobile de lux Porsche AG a înregistrat în prima jumătate a anului o creștere a profitului operațional cu 34% – până la 1,35 miliarde de euro, în ciuda scăderii veniturilor și a unei prăbușiri cu două cifre a livrărilor. Acest rezultat a depășit prognoza medie a analiștilor, stabilită la 1,26 miliarde de euro, conform datelor S&P Global Visible Alpha, scrie euronews.com.

Odată cea mai sigură sursă de profit a grupului Volkswagen, Porsche a fost afectată în mod deosebit de scăderea cererii pentru automobilele premium germane în China și de vânzările mai slabe decât se așteptau ale vehiculelor electrice.

Producătorul de automobile sport a explicat creșterea profitului printr-un control mai strict al costurilor, prețurilor și portofoliului de produse, precum și prin strategia implementată „valoare în loc de volum”.

În același timp, la creșterea profitului au contribuit și cheltuielile semnificativ mai mici pentru restructurare. În prima jumătate a anului 2026, Porsche a înregistrat provizioane de aproximativ 100 milioane de euro în cadrul ajustării strategice a afacerii, față de aproximativ 800 milioane de euro în anul precedent.

Veniturile au scăzut cu 5,1% – până la 17,23 miliarde de euro, comparativ cu 18,16 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, rentabilitatea operațională raportată la venituri a crescut la 7,8% de la 5,5%.

„În ultimele șase luni, echipa Porsche a lucrat foarte intens și cu mare disciplină la strategia noastră. Totuși, mai avem multe de făcut pentru a pregăti solid Porsche pentru un viitor dificil”, a declarat într-un comunicat de presă directorul general al companiei, doctorul Michael Leiters.

Vânzările mai mari ale modelelor sportive scumpe 911 au susținut, de asemenea, prognoza anuală și profitul brandului, în special în segmentul versiunilor GTS, Turbo și GT. În același timp, vânzările modelelor Taycan, Panamera și Macan au scăzut.

Livrările în prima jumătate a anului au fost de 122.306 automobile, cu 16,5% mai puține decât în anul precedent. În China, acestea s-au prăbușit cu 32% – până la 14.501 automobile, pe fondul, după cum menționează compania, al unei conjuncturi de piață dificile și al păstrării orientării spre vânzări axate pe valoarea adăugată.

În ciuda acestui fapt, Porsche se așteaptă ca veniturile anuale să se situeze între 35 și 36 miliarde de euro. În 2025, veniturile au atins 36,27 miliarde de euro. Compania prognozează o marjă operațională între 5,5 și 7,5% în acest an.

În acest context, decizia Porsche iese în evidență, deoarece mai mulți alți mari producători germani de automobile au redus prognozele financiare din cauza deteriorării situației din China, a presiunii costurilor și a slăbirii sentimentului consumatorilor.