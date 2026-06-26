Producătorii auto chinezi au ajuns să controleze 11% din piața auto europeană.

Mărcile auto chinezești au atins o cotă record pe piața europeană. În mai 2026, fiecare al zecelea automobil nou vândut în țările Europei a fost chinezesc.

Potrivit publicației, principalul motor al creșterii au fost automobilele hibride și hibride plug-in, precum crossoverul MG S9. În segmentul noilor hibride, mărcile chineze au capturat aproape un sfert din totalul vânzărilor. Cererea pentru modelele complet electrice din China a crescut, de asemenea, semnificativ, transmite bloomberg.com.

Consumatorii europeni aleg tot mai des automobile chinezești datorită echipării bogate și prețului mai accesibil comparativ cu omologii europeni. Această tendință pune o presiune serioasă asupra producătorilor locali, precum Volkswagen, Stellantis și Renault, care încă nu pot oferi o combinație atât de avantajoasă între preț și tehnologie în segmentul hibrid.

Creșterea cotei de piață a Chinei are loc pe fundalul dezbaterilor continue în Uniunea Europeană privind posibila introducere a unor taxe suplimentare la importul de vehicule electrice din China pentru protejarea industriei auto locale. Totuși, conform datelor din mai, cererea pentru noutățile chineze continuă să crească constant, în ciuda barierelor politice și comerciale.