Porsche va reduce încă 5.000 de locuri de muncă din cauza crizei.

Producătorul german de automobile sport Porsche a anunțat o nouă reducere a personalului. În următorii ani, compania intenționează să elimine aproximativ 5.000 de locuri de muncă.

Anterior a fost luată decizia de a reduce 3.900 de angajați, iar în structurile subsidiare vor dispărea încă aproximativ 500 de posturi vacante, scrie bild.de.

Totodată, Porsche va prelungi garanția locurilor de muncă pentru angajații fabricii principale din Zuffenhausen și centrului de cercetare din Weissach până la sfârșitul anului 2035. Nu vor fi concedieri în masă: compania intenționează să reducă personalul prin neocuparea posturilor vacante, pensionarea anticipată și acorduri voluntare.

Pentru păstrarea locurilor de muncă, angajații vor trebui să facă concesii. Până în 2035, o parte din creșterile salariale vor fi înghețate, plățile de Crăciun vor fi reduse, iar bonusurile vor fi mai strâns legate de rezultatele companiei. În plus, posibilitatea de a lucra de acasă va fi redusă de la 12 la maximum 8 zile pe lună.

Motivul noii etape de economii îl reprezintă scăderea vânzărilor în China, taxele americane și costurile ridicate pentru actualizarea gamei de modele. Dacă acum trei ani Porsche vindea aproximativ 320.000 de automobile pe an, în 2026 compania se așteaptă la circa 250.000.