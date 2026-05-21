Pickup-urile originale Duster, cu consum de 5,5 l la 100 km, au fost puse în vânzare.

Un tuning neobișnuit pentru Duster a fost realizat de atelierul românesc Romturingia, care a creat pickup-uri și pe baza generațiilor anterioare ale crossover-ului. Anterior, acestea erau vândute în principal în România, iar acum au început să fie exportate, scrie focus.ua, citând largus.fr.

Ca bază a fost luat crossoverul standard Dacia Duster de a treia generație. Acestuia i s-a tăiat plafonul în partea din spate a caroseriei și a fost echipat cu o platformă de încărcare cu un oblon spate rabatabil. Portierele din spate acum nu se mai deschid și sunt fixate cu plăci speciale din plastic.

Lungimea platformei este de 165 cm, iar lățimea — 100 cm. Capacitatea de încărcare a pickup-ului este de 430 kg.

Pickup-ul Dacia este oferit în versiunea hibridă de 1,2 litri cu o putere de 150 CP și tracțiune integrală. Consumul de combustibil este de 5,5 l la 100 km. Prețul Dusterului este de 37.900 euro, adică este cu 7.600 euro mai scump decât crossoverul standard cu aceeași motorizare.

Cu 1.000 euro mai scumpă este versiunea Duster cu 4 uși, prezentată anul trecut. Aceasta are o caroserie de încărcare foarte mică, cu o lungime de doar 1.050 mm.