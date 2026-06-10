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ipn
10 Iunie 2026, 18:00
4 486
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Moldova a atins ținta de mașini electrice pentru 2030, dar duce lipsă de stații de încărcare

Deși Moldova a atins ținta de 11.000 de mașini electrice, stabilită pentru anul 2030, totuși rețeaua de stații de încărcare este insuficientă și inegal distribuită ca să facă față creșterii numărului de automobile electrice.

Moldova a atins ținta de mașini electrice pentru 2030, dar duce lipsă de stații de încărcare.
Moldova a atins ținta de mașini electrice pentru 2030, dar duce lipsă de stații de încărcare.

În context, statul își propune să accelereze dezvoltarea infrastructurii de încărcare, cel puțin pe principalele șosele din țară, informează ipn.md.

În Moldova sunt înregistrate și peste 81 de mii de automobile hibride, inclusiv de tip plug-in. Potrivit estimărilor, dacă ritmul actual de creștere se menține, numărul mașinilor electrice utilizate în țară s-ar putea dubla până în anul 2030.

Subiectul a fost discutat în cadrul prezentării concluziilor unui studiu de prefezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice. Documentul a fost elaborat de Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă, în cadrul unui proiect implementat de PNUD Moldova cu sprijinul Guvernului Danemarcei.

Secretara de stat Carolina Novac a declarat că Moldova a realizat în avans una dintre țintele prevăzute în Planul național pentru energie și climă. Potrivit acesteia, autoritățile vor continua să susțină electrificarea transportului și să pregătească infrastructura necesară pentru extinderea mobilității electrice.

Autorii studiului constată că țara a înregistrat progrese considerabile în promovarea vehiculelor electrice, însă infrastructura de încărcare nu ține pasul cu dezvoltarea acestui segment. Documentul propune extinderea unei rețele moderne și accesibile de stații de încărcare până în anul 2030, astfel încât să fie susținute obiectivele naționale în domeniul energiei și climei, precum și alinierea la standardele europene.

Sursă
ipn
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